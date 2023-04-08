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Австрия до сих пор рассматривает россию как стратегического партнера ЕС: документ

8 апреля 2023 02:19
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Президент Австрии Александер ван дер Беллен
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Австрия до сих пор рассматривает россию как важного и стратегического партнера Европейского Союза на уровне США. Стратегия в сфере безопасности страны не изменялась с 2013 года.

Об этом говорится в документе безопасности Австрии.

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Стратегия безопасности Австрии предполагает, что политика страны в области международной безопасности направлена на "целенаправленное сотрудничество с США и россией как стратегическими партнерами ЕС в сфере внутренней безопасности".

Также в документе говорится, что внешняя политика Австрии должна "формироваться на сотрудничестве Европейского Союза с такими важными партнерами, как США, россия и развивающимися государствами".

Кроме того, отмечается, что НАТО сотрудничает с международными партнерами, среди которых россия.

Таким образом, после вторжения россии на территорию Украины, а также после введения многочисленных санкций Евросоюзом и Соединенными Штатами против рф документ о безопасности Австрии не менялся.

Напомним, что Владимир Зеленский 30 марта выступил перед лидерами Республики Австрии. Президент Украины подчеркнул, что нас не интересует чужая земля, мы стремимся к безопасности и свободе, а также соблюдению международных договоров и конвенций.

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