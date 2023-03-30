Зеленский обратился к австрийским политикам и обществу, объяснив, чего хочет Украина

Президент Украины Владимир Зеленский

Владимир Зеленский выступил перед лидерами Австрии. Президент Украины подчеркнул, что нас не интересует чужая земля, мы стремимся к безопасности и свободе, а также соблюдению международных договоров и конвенций.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обращение в Австрию

Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед австрийским политикумом.

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Чего стремится Украина

"Украина никогда не хотела и не брала чужого. Нас не интересует чужая земля. Мы не хотим вмешиваться в жизнь других народов", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства заявил, что Украина, ее власть и народ стремятся к безопасности, свободе, спокойствию и счастью для своих детей.

"Мы стремимся к тому, чтобы международные договоры и конвенции, которыми гарантируется безопасность народов и суверенитет государств, работали", — заверил Президент Украины.

Напомним, что вчера, 29 марта, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на втором Международном саммите за демократию.

В центре саммита оказалась Украина, ее будущее и война, развязанная российской федерацией.

Фото: пресс-служба Президента Украины