Зеленский обратился к австрийским политикам и обществу, объяснив, чего хочет Украина
Владимир Зеленский выступил перед лидерами Австрии. Президент Украины подчеркнул, что нас не интересует чужая земля, мы стремимся к безопасности и свободе, а также соблюдению международных договоров и конвенций.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Обращение в Австрию
Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед австрийским политикумом.
Президент Украины объяснил логику своего государства в войне против России.
Чего стремится Украина
"Украина никогда не хотела и не брала чужого. Нас не интересует чужая земля. Мы не хотим вмешиваться в жизнь других народов", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства заявил, что Украина, ее власть и народ стремятся к безопасности, свободе, спокойствию и счастью для своих детей.
"Мы стремимся к тому, чтобы международные договоры и конвенции, которыми гарантируется безопасность народов и суверенитет государств, работали", — заверил Президент Украины.
Напомним, что вчера, 29 марта, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на втором Международном саммите за демократию.
В центре саммита оказалась Украина, ее будущее и война, развязанная российской федерацией.
Фото: пресс-служба Президента Украины