Президент Австрії Александер ван дер Беллен

Австрія досі розглядає росію як важливого та стратегічного партнера Європейського Союзу на рівні з США. Стратегія у сфері безпеки країни не змінювалася з 2013 року.

Про це йдеться в документі стратегії безпеки Австрії.

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Подробиці

Стратегія безпеки Австрії передбачає, що політика країни у сфері міжнародної безпеки спрямована на "цілеспрямовану співпрацю із США та росією як стратегічними партнерами ЄС у сфері внутрішньої безпеки".

Також у документі йдеться про те, що зовнішня політика Австрії має "формуватися на співпраці Європейського Союзу з такими важливими партнерами, як США, росія та державами, що розвиваються".

Крім того, зазначається, що НАТО співпрацює з міжнародними партнерами, серед яких є росія.

Таким чином після вторгнення рф на територію України, а також після запровадження численних санкцій Євросоюзом та Сполученими Штатами проти росії документ про стратегію безпеки Австрії не змінювався.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 30 березня виступив перед лідерами Республіки Австрії. Президент України наголосив, що нас не цікавить чужа земля, ми прагнемо безпеки й свободи, а також дотримання міжнародних договорів і конвенцій.