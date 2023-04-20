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Австрия помогает Украине разминировать территории: программа от ОБСЕ

20 апреля 2023 02:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Австрия помогает Украине разминировать территории: программа от ОБСЕ
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Фото: ua.news
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что в рамках "Программы поддержки для Украины" от ОБСЕ Австрия помогает разминировать украинские территории. Также рассматриваются и другие варианты разминирования.

Об этом сообщает Укринформ.

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Издание отмечает, что Австрия рассматривает различные способы помощи Украине в проведении разминирования территорий и уже внесла свой гуманитарный вклад.

"Мы быстро отреагировали на призыв украинского правительства оказать поддержку в гуманитарном разминировании. Австрия уже вносит свой вклад в разминирование в Украине в рамках "Программы поддержки для Украины" ОБСЕ", — отметил Шалленберг.

Напомним, что в течение прошлой недели, 10-16 апреля, в Харьковской области в результате подрывов на минах один человек погиб, пятеро получили ранения. Также за прошедшую неделю саперы выезжали 249 раз и обезвредили 945 взрывобезопасных предметов.

Также ранее мы сообщали, что с начала полномасштабной войны в Харькове зарегистрировано около 4,4 тыс. заявок на разминирование. Также за это время саперы обнаружили более 2,4 тыс. взрывоопасных предметов.

Добавим, что США вчера, 19 апреля, объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. В него вошли, в частности, боеприпасы HIMARS и артиллерийские снаряды.

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