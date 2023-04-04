Австралийским чиновникам запретили TikTok на служебных устройствах

TikTok запрещают в Австралии

Австралийское правительство запретило использовать китайское приложение TikTok на служебных устройствах, принадлежащих чиновникам. Уже установленные приложения будут удалены.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Запрет на TikTok

Правительство Австралии приняло запрет на использование китайского мобильного приложения TikTok на всех служебных устройствах, принадлежащих правительственным структурам.

Там, где они уже установлены, эти приложения будут удалены.

Причины и сроки

Относительно того, что этот запрет вступит в силу, в австралийском правительстве объяснили, что это будет сделано тогда, когда станет возможно с практической точки зрения.

Причиной же запрета являются подозрения в использовании китайскими властями этого мобильного приложения для получения личных данных пользователей.

Напомним, две недели назад администрация президента США Джо Байден заявила, что китайские владельцы TikTok должны продать свои доли. Американские чиновники и законодатели тогда выразили опасение, что данные пользователей приложения в США могут быть переданы правительству Китая.

А позже спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин МакКарти заявил, что генеральный директор TikTok скрывает правду о данных пользователей. Эта информация доступна для правящей власти КНР.

Фото: Pixabay