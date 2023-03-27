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У Конгресі заявили, що Китай приховує, що має доступ до даних користувачів TikTok

27 березня 2023 08:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
TikTok передав китайській владі дані користувачів
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Американська влада заявила, що очільник TikTok приховує правду про дані користувачів. Ця інформація є доступною для правлячої влади КНР.

Про це повідомив на своєму Twitter-аккаунті спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті.

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Китай приховує

Маккарті заявив, що його бентежить брехня генерального директора TikTok.

"Дуже хвилює те, що генеральний директор TikTok не може бути чесним і визнати те, що ми вже знаємо, як правду — Китай має доступ до даних користувачів TikTok", — пояснив спікер Палати представників Конгресу США.

США проти технологічних щупалець КНР

Лідер республіканської більшості у Палаті представників запевнив, що США будуть і надалі вести боротьбу із китайською експансією.

Маккарті анонсував зміни у законодавстві, які будуть спрямовані на захист американців від "технологічних щупалець Комуністичної партії Китаю".

Нагадаємо, тиждень тому адміністрація Байдена заявила, що китайські власники TikTok мусять проти свої частки. Американські чиновники та законодавці тоді висловили побоювання, що дані користувачів застосунку в США можуть бути передані уряду Китаю.

Фото: Pixabay

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