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Австралійським урядовцям заборонили TikTok на службових пристроях

4 квітня 2023 08:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
TikTok забороняють в Австралії
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Австралійський уряд заборонив використовувати китайський додаток TikTok на службових пристроях, які належать урядовцям. Уже встановлені додатки будуть видалені.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Заборона на TikTok

Уряд Австралії ухвалив заборону на використання китайського мобільного додатку TikTok на усіх службових пристроях, які належать урядовим структурам.

Там, де вони уже встановлені, ці додатки будуть видалені.

Причини і терміни

Щодо того, коли ця заборона набуде чинності, в австралійському уряді пояснили, що це буде зроблено тоді, коли стане можливо з практичної точки зору.

Причиною ж заборони є підозри у використанні китайською владою цього мобільного додатку для отримання особистих даних користувачів.

Нагадаємо, два тижні тому адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що китайські власники TikTok мусять продати свої частки. Американські чиновники та законодавці тоді висловили побоювання, що дані користувачів застосунку в США можуть бути передані уряду Китаю.

А пізніше спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті заявив, що генеральний директор TikTok приховує правду про дані користувачів. Ця інформація є доступною для правлячої влади КНР.

Фото: Pixabay

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