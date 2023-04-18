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Авдіївка, нарада у Полтаві та переговори зі США: підсумки дня від Зеленського

18 квітня 2023 22:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Авдіївка, нарада у Полтаві та переговори зі США: підсумки дня від Зеленського
Володимир Зеленський записав звернення до українців. Фото: president.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський сьогодні побував у Полтавській та Донецькій областях. Там він провів наради та поспілкувався з військовослужбовцями. 

Про підсумки дня Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому відеозверненні. 

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"Завершуємо цей день у Полтаві. Доволі довгий день та емоційний. Вранці був на Донеччині, у нашій Авдіївці. Важко бачити те, що російські терористи зробили з цим містом… І шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і дев'ять років стримують і поступово знищують це російське зло", — сказав Зеленський. 

Президент також зазначив, що мав честь привітати українських солдатів та офіцерів із Великоднем, вручити нагороди. Він додав, що відвідав військових у шпиталях на Донеччині та у Полтаві. 

Подробиці наради у Полтаві

"Провів у Полтаві тривалу, змістовну нараду щодо ситуації в регіоні. Військове керівництво, місцева влада… Першочергово – безпекові та соціальні питання, безпека для закладів освіти, відбудова, забезпечення переселенців", — розповів Зеленський. 

Президент також зазначив, що є рішення щодо відновлення енергетики — генерації та мереж. 

"Є різні доручення робочого рівня – те, чим маємо підтримати Полтавщину. І обов’язково це зробимо", — додав він. 

Переговори з міжнародними партнерами

За словами Зеленського, з Полтави він провів розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті. Під час розмови глава держави порушив питання F-16, далекобійної зброї, додаткової артилерії й трибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави.

"Ми разом робимо вільний світ міцнішим, і кожен долар інвестицій у таку міцність є абсолютно зрозумілим та підзвітним для наших партнерів. Запросив пана спікера відвідати Україну. Це справді дуже надихає та підтримує – коли бачиш нашу українську рішучість і знаєш, що перемога буде", —  наголосив він. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський сьогодні, 18 квітня, відвідав передові позиції українських військових в Авдіївці.

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