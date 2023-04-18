Авдіївка, нарада у Полтаві та переговори зі США: підсумки дня від Зеленського
Президент України Володимир Зеленський сьогодні побував у Полтавській та Донецькій областях. Там він провів наради та поспілкувався з військовослужбовцями.
Про підсумки дня Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому відеозверненні.
Візити до Полтави та Авдіївки
"Завершуємо цей день у Полтаві. Доволі довгий день та емоційний. Вранці був на Донеччині, у нашій Авдіївці. Важко бачити те, що російські терористи зробили з цим містом… І шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і дев'ять років стримують і поступово знищують це російське зло", — сказав Зеленський.
Президент також зазначив, що мав честь привітати українських солдатів та офіцерів із Великоднем, вручити нагороди. Він додав, що відвідав військових у шпиталях на Донеччині та у Полтаві.
Подробиці наради у Полтаві
"Провів у Полтаві тривалу, змістовну нараду щодо ситуації в регіоні. Військове керівництво, місцева влада… Першочергово – безпекові та соціальні питання, безпека для закладів освіти, відбудова, забезпечення переселенців", — розповів Зеленський.
Президент також зазначив, що є рішення щодо відновлення енергетики — генерації та мереж.
"Є різні доручення робочого рівня – те, чим маємо підтримати Полтавщину. І обов’язково це зробимо", — додав він.
Переговори з міжнародними партнерами
За словами Зеленського, з Полтави він провів розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті. Під час розмови глава держави порушив питання F-16, далекобійної зброї, додаткової артилерії й трибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави.
"Ми разом робимо вільний світ міцнішим, і кожен долар інвестицій у таку міцність є абсолютно зрозумілим та підзвітним для наших партнерів. Запросив пана спікера відвідати Україну. Це справді дуже надихає та підтримує – коли бачиш нашу українську рішучість і знаєш, що перемога буде", — наголосив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський сьогодні, 18 квітня, відвідав передові позиції українських військових в Авдіївці.