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Авария вертолета на борту с президентом Ирана — в МВД до сих пор не подтверждают, что Райси выжил

19 мая 2024 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Крушение вертолета на борту с президентом Ирана — в МВД не подтверждают, что Ибрагим Райси выжил
Президент Ирана Ибрагим Райси. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Недалеко от города на границе с Азербайджаном Джульфы произошла авария с вертолетом, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Райси. В Министерстве внутренних дел до сих пор не подтверждают, что он выжил.

Об этом сообщают Bild и SNN в воскресенье, 19 мая.

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Государственное агентство Tasnim сообщает, что некоторые из спутников президента в вертолете смогли установить контакт с центром. Там допустили, что есть надежда, что инцидент завершится без жертв.

Известно, что незадолго до этого Ибрагим Райси встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на азербайджано-иранской границе. После этого он полетел обратно в составе колонны, два вертолета с которой успешно добрались до места назначения.

В настоящее время вертолет ищут 16 спасательных команд. По информации информационного агентства IRNA, из-за труднодоступности района и неблагоприятных погодных условий, особенно сильного тумана, поисково-спасательная операция продлится некоторое время.

Агентство Fars сообщает, что на борту вертолета также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати.

Сейчас в МВД Ирана не могут подтвердить, что Ибрагим Райси в порядке. С ним до сих пор не установили связь.

Напомним, вертолет в составе колонны, в которой находился президент Ирана Ибрагим Райси, попал в аварию. Это произошло во второй половине воскресенья, 19 мая.

Также 6 мая в России разбился очередной тяжелый многоцелевой истребитель Су-34. Как сообщается, экипаж погиб.

МВД
Иран
авария
Азербайджан
вертолет
политики
президент

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