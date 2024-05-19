Гелікоптер на борті з президентом Ірану потрапив у аварію, — ЗМІ

Президент Ірану Ібрагім Райсі. Фото: Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Гелікоптер у складі колони, в якій був президент Ірану Ібрагім Райсі, потрапив в аварію. Це сталося у другій половині неділі, 19 травня.

Про це повідомляє The Jerusalim Post.

Читайте також:

Аварія гелікоптера, на борті якого був Райсі

"За повідомленням іранських державних ЗМІ, у неділю, у другій половині дня, гелікоптер у складі колони, в якій подорожував президент Ірану Ібрагім Райсі, потрапив в "аварію", — йдеться у матеріалі.

Наразі деталі інциденту невідомі. За попередньою інформацією, аварія сталася через туманну погоду.

Що відомо про президента Ірану

Іранський державний діяч Ібрагім Райсі народився 14 грудня 1960 року в місті Мешхеді в Ірані. Його батько і мати належали до сейїдів, які вважаються нащадками родини пророка Мухаммеда.

У 1980 році Райсі працював у судовій канцелярії міста Караджа, через деякий час був призначений прокурором Караджа. Влітку 1982 року його також призначили прокурором Хамадана, і декілька місяців він обіймав обидві посади одночасно, працюючи у двох містах.

У 1982-1984 роках обіймав посаду прокурора провінції Хамадан.

У 1985 році Райсі був призначений заступником прокурора Тегерана.

У 1989-1994 роках був прокурором Тегерана.

У 1994-2004 роках був начальником Генеральної інспекції Ірану.

У 2004-2014 роках — обіймав посаду першого заступника судової влади Ірану.

У 2014-2016 роках був генеральним прокурором Ірану.

У 2019 році Ібрагіма Райсі призначили главою судової влади Ірану.

У травні 2021 року виставив свою кандидатуру як незалежний кандидат на виборах президента Ірану. У своєму передвиборчому посланні він заявив, що на посаді президента боротиметься з корупцією та бідністю, а також захищатиме права громадян Ірану. 18 червня 2021 року на президентських виборах в Ірані Ібрагім Райсі переміг, набравши 17,9 мільйона голосів.

Також відомо, що Іран активно допомагає Росії у Війні проти України. Країна продає Москві безпілотники типу Shahed та навчає окупантів.

Нагадаємо, 6 травня у Росії розбився черговий важкий багатоцільовий винищувач Су-34. Як повідомляється, екіпаж загинув.

Також у Латвії у легкомоторного літака відмовив двигун. Йому довелося аварійно приземлитися на пожвавлену трасу.