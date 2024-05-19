Аварія гелікоптеру на борті з президентом Ірану — у МВС не підверджують, що Ібрагім Райсі вижив

Президент Ірану Ібрагім Райсі. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Неподалік від міста на кордоні з Азербайджаном Джульфи сталася аварія з гелікоптером, на борту якого був президент Ірану Ібрагім Райсі. У Міністерстві внутрішніх справ досі не підтверджують, що він вижив.

Про це повідомляють Bild та SNN у неділю, 19 травня.

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Аварія гелікоптера, в якому був президент Ірану

Державне агентство Tasnim повідомляє, що деякі із супутників президента у гелікоптері змогли встановити контакт із центром. Там припустили, що є надія, що інцидент завершиться без жертв.

Відомо, що незадовго до цього Ібрагім Райсі зустрічався з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на азербайджано-іранському кордоні. Після цього він полетів назад у складі колони, два гелікоптери з якої успішно дісталися до місця призначення.

Наразі гелікоптер шукають 16 рятувальних команд. За інформацією інформаційного агентства IRNA, через важкодоступність району та несприятливі погодні умови, особливо сильний туман, пошуково-рятувальна операція триватиме певний час.

Агентство Fars повідомляє, що на борту гелікоптера також були міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян і губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі.

Наразі у МВС Ірану не можуть підтвердити, що Ібрагім Райсі в порядку. З ним досі не встановили зв'язок.

Нагадаємо, гелікоптер у складі колони, в якій був президент Ірану Ібрагім Райсі, потрапив в аварію. Це сталося у другій половині неділі, 19 травня.

Також 6 травня у Росії розбився черговий важкий багатоцільовий винищувач Су-34. Як повідомляється, екіпаж загинув.