Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Арешт путіна: Рада закликала виконати рішення Міжнародного кримінального суду arrow

Арешт путіна: Рада закликала виконати рішення Міжнародного кримінального суду

20 березня 2023 16:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
володимир путін
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Верховна Рада закликає сторони-учасниці Римського статуту здійснити заходи для виконання рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента рф володимира путіна та уповноваженої з прав дитини в офісі президента рф марії львової-бєлової.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram. 

Читайте також:

Деталі

"Верховна Рада схвалила звернення до сторін — учасниць Римського статуту здійснити всі можливі заходи для виконання рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента рф путіна", — написав Железняк.

За його словами, відповідну постанову "Про Заяву Верховної Ради України про необхідність забезпечення відповідальності осіб, винних у вчиненні найтяжчих злочинів за міжнародним правом на території України" (№9122) підтримали 335 парламентаріїв.

Зокрема, Верховна Рада звертається до парламентів та урядів іноземних держав, універсальних і регіональних міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей із проханням рішуче засудити найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні збройними силами рф, іншими підконтрольними їй військовими формуваннями, окупаційними адміністраціями росії на території України, політичним та військовим керівництвом рф.

ВР закликає здійснити всі можливі заходи для розслідування цих злочинів, притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних.

Парламент також звертається до міжнародної спільноти з вимогою здійснювати найжорсткіший політичний і санкційний тиск на росію та її посадових осіб, у тому числі найвище керівництво.

Нагадаємо,17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої у справах дітей у рф марії львової-бєлової. Суд у Гаазі вважає, що вони несуть відповідальність за незаконне переміщення та депортацію населення, зокрема дітей, з окупованих територій України до росії.

Додамо, що Японія та Німеччина заявили, що спостерігатимуть за розвитком розслідування проти російського диктатора володимира путіна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

17:30 У Києві продовжили час продажу алкоголю: деталі

17:30 125 маленьких одеситів народилося протягом минулого тижня

17:26 Авдіївка може найближчим часом може стати другим Бахмутом, — Сили оборони

17:20 Пригожин хоче карати тих, хто відмовляється ховати вагнерівців у рф

17:09 Міська влада розповіла, через що в Києві оголошували повітряну тривогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:07 Подоляк висміяв логіку російських військових, які сподівалися швидко перемогти Україну

17:05 У "Динамо" вшанували пам'ять загиблого захисника України

17:05 Лише три знаки зодіаку накриє хвилею успіху на цьому тижні. Хто ці обрані?

17:03 Одеських школярів зараховуватимуть до 5-х класів по-новому

17:01 В Івано-Франківську літня жінка накинулася на дівчину, яка стрибала на скакалці

Новина з відео

15:50 У ДСНС розповіли, що робити українцям, які хочуть повернутися на деокуповані території

Новина з відео

14:10 Нова частина фільму "Шазам" не виправдала очікування продюсерів: збори в перший вікенд

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Новина з відео

13:36 Фільм української режисерки покажуть на кінофестивалі з прав людини у Гаазі

Новина з відео

13:33 путіну в Маріуполь привезли його звичну масовку, а місцеві жителі кричали про показуху

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:44 Орландо Блум публічно заспівав у караоке на честь ірландського національного свята: відео

Новина з відео

11:02 Дружина важкохворого Брюса Вілліса розповіла, як зустріла його 68-річчя

Новина з відео

11:00 День весняного рівнодення 2023: красиві привітання та листівки з побажаннями миру та щастя

Новина з відео

10:27У ДБР розповіли про причини смерті чотирьох військовослужбовців на Чернігівщині

Новина з відео

10:06 У Житомирі вперше зробили трансплантацію серця: результати надскладної операції

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:00Чи зміниться курс долара: Гетманцев дав прогноз на весну

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Актуальне по темі

None 20 Березень 17:29

У Києві продовжили час продажу алкоголю: деталі

None 20 Березень 17:29

125 маленьких одеситів народилося протягом минулого тижня

None 20 Березень 17:26

Авдіївка може найближчим часом може стати другим Бахмутом, — Сили оборони

None 20 Березень 17:19

Пригожин хоче карати тих, хто відмовляється ховати вагнерівців у рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB