Арешт путіна: Рада закликала виконати рішення Міжнародного кримінального суду

володимир путін

Верховна Рада закликає сторони-учасниці Римського статуту здійснити заходи для виконання рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента рф володимира путіна та уповноваженої з прав дитини в офісі президента рф марії львової-бєлової.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Деталі

"Верховна Рада схвалила звернення до сторін — учасниць Римського статуту здійснити всі можливі заходи для виконання рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента рф путіна", — написав Железняк.

За його словами, відповідну постанову "Про Заяву Верховної Ради України про необхідність забезпечення відповідальності осіб, винних у вчиненні найтяжчих злочинів за міжнародним правом на території України" (№9122) підтримали 335 парламентаріїв.

Зокрема, Верховна Рада звертається до парламентів та урядів іноземних держав, універсальних і регіональних міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей із проханням рішуче засудити найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні збройними силами рф, іншими підконтрольними їй військовими формуваннями, окупаційними адміністраціями росії на території України, політичним та військовим керівництвом рф.

ВР закликає здійснити всі можливі заходи для розслідування цих злочинів, притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних.

Парламент також звертається до міжнародної спільноти з вимогою здійснювати найжорсткіший політичний і санкційний тиск на росію та її посадових осіб, у тому числі найвище керівництво.

Нагадаємо,17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої у справах дітей у рф марії львової-бєлової. Суд у Гаазі вважає, що вони несуть відповідальність за незаконне переміщення та депортацію населення, зокрема дітей, з окупованих територій України до росії.

Додамо, що Японія та Німеччина заявили, що спостерігатимуть за розвитком розслідування проти російського диктатора володимира путіна.