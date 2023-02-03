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Арахамия попросил СБУ не вредить работе Минобороны коррупционными расследованиями

3 февраля 2023 13:31
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Арахамия попросил СБУ не нарушать работу Минобороны во время расследования коррупционных преступлений
В Минобороны, по мнению Давида Арахамии, много честных и патриотических чиновников
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Давид Арахамия заявил, что правоохранители в случае с коррупционным скандалом в Минобороны должны действовать благоразумно и аккуратно. Расследование не должно ослабить международные позиции Украины.

Об этом глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде написал в своем Telegram-канале.

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Нужно справедливое расследование

По словам Давида Арахамии, в ситуации с расследованием возможных махинаций в Министерстве обороны нужно быть максимально трезвыми и рассудительными.

Такую позицию он объяснил важностью этого ведомства в условиях войны — "в погоне за справедливостью [важно] не ухудшить наши международные позиции в преддверии предполагаемого контрнаступления россии".

В Минобороны много патриотов

Арахамия заявила, что в Министерстве обороны работает много профессиональных и патриотических людей.

"Во многих из них прямо в кабинетах стоят кровати, потому что они живут и работают в министерстве почти круглосуточно", — заверил нардеп.

Просьба в СБУ

Арахамия обратился в Службу безопасности Украины с просьбой внимательно отслеживать коррупционные проявления в Минобороны.

Все подобные случаи необходимо немедленно изолировать, при этом не нарушая нормальную работу министерства во время войны.

Скандал в Минобороны

21 января издание "Зеркало недели" опубликовало материал журналиста и основателя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, в котором утверждается, что с участием Министерства обороны Украины разворовываются средства на закупку продовольствия для ВСУ. В частности, по словам журналиста, ведомство законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку, а картошку заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8–9 грн.

В Минобороны заявили, что информация о закупке питания для армии по завышенным ценам распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение . В ведомстве сообщили, что проводят внутреннюю проверку и готовят материалы в СБУ для проведения расследования распространения заведомо ложных данных.

Напомним, что СБУ выявила масштабную схему хищения государственных средств, выделявшихся на питание военнослужащих Сил обороны Украины.

Спецслужба установила, что должностные лица одного из департаментов Министерства обороны подписали соглашения с руководителями двух коммерческих предприятий. Согласно деталям соглашений, фирмы должны были доставить оптовые партии продовольствия в места дислокации подразделений Сил обороны.

Но, как установили следователи СБУ, у предприятий, на счета которых были переведены средства, не было ни производственной базы, ни технологического оборудования.

Вместо выполнения указанных в сделках услуг они просто выводили государственные средства в тень, используя ряд аффилированных фирм.

Фото: Facebook Арахамии

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