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Кулеба розповів, чи впливають корупційні скандали на західну допомогу Україні

3 лютого 2023 11:04
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Корупційні скандали в Україні — чи вплинуло це на західну допомогу
Дмитро Кулеба
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Нещодавно в Україні розпочалась масштабна хвиля відставок, пов'язана з корупційними скандалами. Західні партнери надзвичайно високо оцінили рішучість, з якою і президент, і уряд відреагували на ці інциденти.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC.

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Чи впливають корупційні скандали на західну допомогу Україні

Відповідаючи на запитання журналістів про те, як вплинули корупційні скандали на західну допомогу Україні Кулеба відповів, що партнери надзвичайно високо оцінили рішучість, з якою і президент, і уряд відреагували на ці інциденти.

"Це був не лише сигнал всередині країни, що нікому ніяких поблажок не буде, але і назовні. Від цих скандалів не застрахована жодна країна у світі, навіть ті, які допомагають нам боротися з корупцією. Питання в тому, як реагуєш. І от реакція української влади відповідає найкращим світовим стандартам. Вона була чіткою, рішучою і безапеляційною", — сказав очільник МЗС. 

Контроль наданої допомоги від західних урядів 

На уточнювальне запитання чи є якісь пропозиції західних урядів, окрім США, щодо контрольних механізмів стосовно наданої фінансової та військової допомоги, Кулеба сказав, що є ініціатива від США. 

"Є ініціатива США, але ми самі колись виступили з такою ініціативою, що нам немає чого приховувати, ви найбільше допомагаєте, ви маєте право контролювати, як використовується ваша допомога", — додав він. 

Міністр також зазначив, що рівень довіри між адміністрацією Байдена та українською владою надзвичайно високий, але є внутрішньополітичний аспект в Америці, де окрема група політиків постійно порушує питання контролю.

"Інциденти, які стали публічними, не пов'язані жодним чином з допомогою, яку надають США", — підкреслив Кулеба. 

Хвиля звільнень в українському уряді

22 січня Кабмін України звільнив міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського із займаної ним посади після гучного корупційного скандалу. 21 січня чиновника було затримано на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів — НАБУ звинуватило його в участі у злочинному угрупуванні з розкрадання бюджетних коштів.

24 січня стало відомо, що Генеральний прокурор України звільнив свого заступника Олексія Симоненка, який узимку їздив у відпустку в Іспанію.

Окрім того, міністр оборони України Олексій Резніков підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова про звільнення з посади заступника міністра оборони та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів.

Також Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника керівника Офісу президента.

Серед тих, хто пішов також заступник міністра розвитку громад і територій Іван Лукеря, який 24 січня теж подав у відставку.

І це далеко не весь список. 

Нагадаємо, нещодавно у США розповіли, що не виявили ознак нецільового використання коштів, наданих Україні. Однак вони продовжуватимуть тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.

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