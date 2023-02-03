Корупційні скандали в Україні — чи вплинуло це на західну допомогу

Дмитро Кулеба

Нещодавно в Україні розпочалась масштабна хвиля відставок, пов'язана з корупційними скандалами. Західні партнери надзвичайно високо оцінили рішучість, з якою і президент, і уряд відреагували на ці інциденти.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC.

Чи впливають корупційні скандали на західну допомогу Україні

Відповідаючи на запитання журналістів про те, як вплинули корупційні скандали на західну допомогу Україні Кулеба відповів, що партнери надзвичайно високо оцінили рішучість, з якою і президент, і уряд відреагували на ці інциденти.

"Це був не лише сигнал всередині країни, що нікому ніяких поблажок не буде, але і назовні. Від цих скандалів не застрахована жодна країна у світі, навіть ті, які допомагають нам боротися з корупцією. Питання в тому, як реагуєш. І от реакція української влади відповідає найкращим світовим стандартам. Вона була чіткою, рішучою і безапеляційною", — сказав очільник МЗС.

Контроль наданої допомоги від західних урядів

На уточнювальне запитання чи є якісь пропозиції західних урядів, окрім США, щодо контрольних механізмів стосовно наданої фінансової та військової допомоги, Кулеба сказав, що є ініціатива від США.

"Є ініціатива США, але ми самі колись виступили з такою ініціативою, що нам немає чого приховувати, ви найбільше допомагаєте, ви маєте право контролювати, як використовується ваша допомога", — додав він.

Міністр також зазначив, що рівень довіри між адміністрацією Байдена та українською владою надзвичайно високий, але є внутрішньополітичний аспект в Америці, де окрема група політиків постійно порушує питання контролю.

"Інциденти, які стали публічними, не пов'язані жодним чином з допомогою, яку надають США", — підкреслив Кулеба.

Хвиля звільнень в українському уряді

22 січня Кабмін України звільнив міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського із займаної ним посади після гучного корупційного скандалу. 21 січня чиновника було затримано на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів — НАБУ звинуватило його в участі у злочинному угрупуванні з розкрадання бюджетних коштів.

24 січня стало відомо, що Генеральний прокурор України звільнив свого заступника Олексія Симоненка, який узимку їздив у відпустку в Іспанію.

Окрім того, міністр оборони України Олексій Резніков підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова про звільнення з посади заступника міністра оборони та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів.

Також Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника керівника Офісу президента.

Серед тих, хто пішов також заступник міністра розвитку громад і територій Іван Лукеря, який 24 січня теж подав у відставку.

І це далеко не весь список.

Нагадаємо, нещодавно у США розповіли, що не виявили ознак нецільового використання коштів, наданих Україні. Однак вони продовжуватимуть тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.