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Арахамія попросив СБУ не шкодити  роботі Міноборони корупційними розслідуваннями

3 лютого 2023 13:31
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Арахамія попросив СБУ не порушувати роботу Міноборони під час розслідування корупційних злочинів
У Міноборони, на думку Давида Арахамії, багато чесних і патріотичних чиновників
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Давид Арахамія заявив, що правоохоронці у випадку із корупційним скандалом у Міноборони мають діяти розважливо і акуратно. Розслідування не повинні послабити міжнародні позиції України.

Про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді написав у своєму Telegram-каналі.

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Потрібне справедливе розслідування

За словами Давида Арахамії, у ситуації із розслідуванням можливих махінацій у Міністерстві оборони треба бути максимально тверезими і розважливими.

Таку позицію він пояснив важливістю цього відомства в умовах війни — "в гонитві за справедливістю [важливо] не погіршити наші міжнародні позиції напередодні ймовірного контрнаступу рф".

У Міноборони багато патріотів

Арахамія заявив, що у Міністерстві оборони працює багато професійних та патріотичних людей.

"У багатьох із них прямо в кабінетах стоять ліжка, бо вони живуть і працюють в міністерстві майже цілодобово", — запевнив нардеп.

Прохання до СБУ

Тож Арахамія звернувся до Служби безпеки України із проханням уважно відстежувати корупційні прояви у Міноборони.

Усі подібні випадки необхідно негайно ізолювати, при цьому не порушуючи нормальної роботи міністерства під час війни.

Скандал у Міноборони

21 січня видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал журналіста і засновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, у якому стверджується, що за участі Міністерства оборони України розкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ. Зокрема, за словами журналіста, відомство, законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку, а картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн.

У Міноборони заявили, що інформація про закупівлю харчування для армії за завищеними цінами розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману. У відомстві повідомили, що проводять внутрішню перевірку та готують матеріали до СБУ для проведення розслідування щодо поширення свідомо неправдивих даних.

Нагадаємо, що СБУ виявила масштабу схему розкрадання державних коштів, які виділялися на харчування військовослужбовців Сил оборони України.

Спецслужба встановила, що посадовці одного із департаментів Міністерства оборони підписали угоди із очільниками двох комерційних підприємств. Згідно із деталями угод, фірми мали доставити оптові партії харчів до місць дислокації підрозділів Сил оборони.

Але, як виявили слідчі СБУ, у підприємств, на рахунки яких були переведені кошти, не було ні виробничої бази, ні технологічного обладнання.

Замість виконання вказаних в угодах послуг вони просто виводили державні кошти в тінь, використовуючи низку афілійованих фірм.

Фото: Facebook Арахамії

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