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Андрей Мельник может снова стать послом: в какой стране

11 мая 2023 22:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Андрей Мельник может снова стать послом: в какой стране
Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник. Фото: МИД Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник может снова стать послом. Его кандидатуру одобрили власти Бразилии.

Об этом говорится в сообщении МИД Бразилии.

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"Правительство Бразилии с радостью объявляет о согласии на назначение господина Андрея Мельника в качестве чрезвычайного и полномочного посла Украины в Бразилии", — говорится в сообщении.

Что известно про Андрея Мельника

Андрей Мельник — украинский дипломат, ранее занимавший должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии с 19 декабря 2014 года по 9 июля 2022 года. В настоящее время он является заместителем главы Министерства иностранных дел Украины, назначенным с 18 ноября 2022 года.

Это назначение Андрея Мельника послом в Бразилии является важным развитием внешнеполитических отношений между Украиной и Бразилией. Это также подчеркивает доверие и признание, которыми Украина пользуется со стороны Бразилии.

Напомним, что по словам Андрея Мельника, украинцы не желают мира ценой территориальных уступок России. А Россия вообще не планирует переговоров с Украиной, поэтому дискуссии о таких переговорах являются чепухой.

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