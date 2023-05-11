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Андрій Мельник може знову стати послом: у якій країні

11 травня 2023 22:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Андрій Мельник може знову стати послом: у якій країні
Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник. Фото: МЗС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник може знову стати послом. Його кандидатуру схвалила влада Бразилії.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Бразилії.

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"Уряд Бразилії з радістю оголошує про згоду на призначення пана Андрія Мельника як надзвичайного та повноважного посла України в Бразилії", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Андрія Мельника

Андрій Мельник — український дипломат, який раніше обіймав посаду надзвичайного та повноважного посла України в Німеччині з 19 грудня 2014 року по 9 липня 2022 року. Наразі він є заступником голови Міністерства закордонних справ України, призначеним з 18 листопада 2022 року.

Це призначення Андрія Мельника послом у Бразилії є важливим розвитком зовнішньополітичних відносин між Україною та Бразилією. Це також наголошує на довірі та визнанні, які Україна користується з боку Бразилії.

Нагадаємо, що за словами Андрія Мельника, українці не бажають світу ціною територіальних поступок Росії. А Росія взагалі не планує переговорів з Україною, тому дискусії щодо таких переговорів є нісенітницею.

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