Андрій Мельник може знову стати послом: у якій країні
Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник може знову стати послом. Його кандидатуру схвалила влада Бразилії.
Про це йдеться у повідомленні МЗС Бразилії.
Мельник може стати послом у Бразилії
"Уряд Бразилії з радістю оголошує про згоду на призначення пана Андрія Мельника як надзвичайного та повноважного посла України в Бразилії", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про Андрія Мельника
Андрій Мельник — український дипломат, який раніше обіймав посаду надзвичайного та повноважного посла України в Німеччині з 19 грудня 2014 року по 9 липня 2022 року. Наразі він є заступником голови Міністерства закордонних справ України, призначеним з 18 листопада 2022 року.
Це призначення Андрія Мельника послом у Бразилії є важливим розвитком зовнішньополітичних відносин між Україною та Бразилією. Це також наголошує на довірі та визнанні, які Україна користується з боку Бразилії.
Нагадаємо, що за словами Андрія Мельника, українці не бажають світу ціною територіальних поступок Росії. А Росія взагалі не планує переговорів з Україною, тому дискусії щодо таких переговорів є нісенітницею.