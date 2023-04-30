Заместитель Кулебы объяснил, почему переговоры с Россией являются полной чепухой

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Фото: пресс-служба посольства Украины в Германии

Украинцы не желают мира ценой территориальных уступок России. А Россия вообще не планирует переговоров с Украиной, поэтому дискуссии о таких переговорах являются чепухой.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил в интервью немецкому изданию Morgenpost.

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Отвечая на вопросы журналистов о возможных мирных переговорах в случае неудачного контрнаступления, Мельник отметил, что подавляющее большинство населения Украины не стремится к миру любой ценой.

В частности, речь не идет о том, чтобы обменять мир на потерю территорий.

"Гнилой компромисс не может обеспечить стабильный мир для всех нас", — заверил замглавы МИД.

Переговоров не будет

Андрей Мельник назвал чепухой любую дискуссию о переговорах Украины с Россией.

Причина, по словам бывшего посла в Германии, проста – россияне вообще не хотят вести переговоры с украинцами.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские власти не готовы к мирным переговорам с Россией, пока они возглавляются нынешним правительством.

Резников также отметил, что в будущем Украина готова сесть за стол переговоров, но только для обсуждения вопросов репараций и выплат со стороны России, а также обсуждения акта капитуляции со стороны Москвы. Он добавил, что это может быть реализовано через международный трибунал, который будет создан в будущем.