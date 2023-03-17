Оборонна промисловість росії може отримати від Китаю цінні мікрочіпи в обхід санкцій Заходу, — ISW

​​​​​​​Китай допомагає російському ВПК обходити санкції західних країн

Китайські компанії, за інформацією західних ЗМІ, постачають до росії обладнання і деталі, які можна використати у військовій промисловості. Особливо цінними є мікрочіпи, постачання яких до росії підпало під санкції Заходу.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Китайська зброя для рф

Аналітики ISW нагадали про інформацію у західних ЗМІ, де йшлося про постачання китайською стороною росії обладнання, яке може були використане у військових цілях.

Також ЗМІ писали про постачання армії рф 1000 штурмових гвинтівок, 12 партій деталей для безпілотників та понад 12 тонн бронежилетів.

Ці обсяги є невеликими у масштабах російської армії, стосуються в основному комерційного обладнання і у всіх, крім одного, випадках не пов’язані з китайським урядом.

Найважливіші із китайських поставок

Експерти Інституту зазначили, що росія не має дефіциту стрілецької зброї. Та і російський ВПК здатен виробляти цей вид озброєння.

Значно важливішим є постачання запчастин для виробництва безпілотних апаратів. Це дозволить російській оборонній промисловості отримати доступ до цінних мікрочипів, важливих для виробництва складного обладнання, якому намагалися запобігти санкції Заходу.

Нагадаємо, ЗМІ на початку березня писали про те, що сучасні чипи та інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших союзних країнах, постачаються в росію через треті країни, як-от Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

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