Американський радник Залужного пояснив, чи буде Китай постачати зброю росії

Радник Залужного Деніел Райс

Радник головнокомандувача ЗСУ Деніел Райс вважає, що Китай не захоче допомагати росії зброєю. На відміну від Ірану, Китайська Народна Республіка є розсудливішою і не стане приєднуватися до ідіотів.

Про це повідомляє видання "Укрінформ".

Китай не приєднається

Спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс заявив, що Китай навряд чи почне постачання зброї російській федерації.

"Я не думаю, що Китай приєднається (до росії. — Ред.). Я думаю, що Сі Цзіньпін побачив кожну помилку путіна і не захоче приєднатися до... ідіотів. Я не очікую приєднання чи постачань", — зазначив Райс під час спілкування із журналістами з нагоди свого призначення президентом Амерікан Юніверсіті Київ.

Іран не Китай

Деніел Райс нагадав історію з Іраном, який надає росії безпілотники.

"Іран виявився достатньо нерозсудливий, аби приєднатися", — так охарактеризував рішення Тегерана радник головнокомандувача ЗСУ.

Також Райс зазначив, що спочатку іранські дрони мали певний успіх, але потім Сили оборони України навчилися їх збивати.

Нагадаємо, китайські компанії, за інформацією західних ЗМІ, постачають до росії обладнання і деталі, які можна використати у військовій промисловості. Особливо цінними є мікрочіпи, постачання яких до росії підпало під санкції Заходу.

Фото: "Радіо Свобода"