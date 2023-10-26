Помощь от США для Израиля и Украины — что говорят сенаторы

Сенат США. Иллюстративное фото: Лоуренс Джексон

Американские сенаторы от Республиканской партии предложили разделить общий пакет финансовой помощи для Украины и Израиля. Речь идет об отдельном законопроекте, который заключается в отправке средств для Тель-Авива, а не нашего государства.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Политики США отмечают, что их идея по разделению помощи Израиля позволит предотвратить "буксование" поддержки в Палате представителей.

Также из-за такого законопроекта усугубляются проблемы, которые имеет именно администрация президента США Джо Байдена из-за предложения суммой 106 миллиардов долларов, где речь идет об увеличении помощи для Украины.

В материале отмечают, что количество представителей, которые против финансирования помощи нашему государству, становится больше половины конференции Республиканской партии.

Призыв к поддержке для Украины

В свою очередь, как пишет издание The Hill, глава республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл хочет сохранить пакет военной помощи для Израиля и Украины. Он призвал своих коллег поддержать предложение администрации Джо Байдена, но некоторые консерваторы начали с этим спорить.

"Митч призвал сохранить все это вместе. Больше никто не высказался за эту позицию. Многие говорили: "Израиль нас объединяет, а украинский вопрос нас разделяет; давайте переведем деньги Израилю в отдельности", — прокомментировал один из представителей Республиканской партии.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил готовность Украины предоставить подробную информацию о полученной от США военной помощи, на чем настаивает новый представитель Палаты представителей Майк Джонсон. При этом Данилов выразил уверенность, что сотрудничество Украины и США продолжится.