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Американські сенатори запропонували не поєднувати допомогу для України та Ізраїлю

26 жовтня 2023 15:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Допомога від США для Ізраїлю та України — що кажуть сенатори
Сенат США. Ілюстративне фото: Лоуренс Джексон
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Американські сенатори від Республіканської партії запропонували розділити спільний пакет фінансової допомоги для України та Ізраїлю. Йдеться про окремий законопроєкт, який полягає у відправленні коштів для Тель-Авіва, а не нашої держави. 

Про це пише The Wall Street Journal.

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Що запропонували американські сенатори

Політики США зауважують, що їхня ідея щодо розділення допомоги Ізраїля дозволить запобігти "буксуванню" підтримки в Палаті представників.

Також через такий законопроєкт посилюються проблеми, які має саме адміністрація президента США Джо Байдена через пропозицію сумою 106 мільярдів доларів, де йдеться про збільшення допомоги для України. 

В матеріалі зазначають, що кількість представників, які проти фінансування допомоги нашій державі, стає більшою, ніж половина конференції Республіканської партії.

Заклик до підтримки для України

Своєю чергою, як пише видання The Hill, очільник республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл хоче зберегти пакет військової допомоги для Ізраїля та України. Він закликав своїх колег підтримати пропозицію адміністрації Джо Байдена, але деякі консерватори почали з цим сперечатися.

"Мітч закликав зберегти все це разом. Більше ніхто не висловився за цю позицію. Багато хто говорив: "Ізраїль нас об'єднує, а українське питання нас розділяє; давайте перекажемо гроші Ізраїлю окремо", — прокоментував один із представників Республіканської партії.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив готовність України надати детальну інформацію про отриману від США військову допомогу, на чому наполягає новий речник Палати представників Майк Джонсон. При цьому Данілов висловив упевненість, що співпраця України та США продовжиться.

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