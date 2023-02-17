Джо Байден прошел второе в должности президента детальное медицинское обследование

Состояние здоровья Байдена позволяет ему работать и дальше

Президент США Джо Байден прошел подробное медицинское обследование. Как показали результаты, он в отличной форме и может успешно исполнять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента США.

Обследование Байдена

Президент Соединенных Штатов Джо Байден приехал в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона Бетесди.

Там он прошел процедуру полного медицинского обследования, которая длилась около трех часов.

Это обследование стало вторым для Байдена в должности президента. Первое имело место еще в январе 2021 года, когда он только что вступил в свои полномочия.

Результаты обследования

Врач Белого дома Кевин О'Коннор отметил, что результаты обследования президента великолепны.

"Байден остается здоровым, энергичным, 80-летним мужчиной, способным успешно исполнять обязанности президента, в частности в статусе главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего", — подчеркнул медик.

Напомним, в ноябре прошлого года Джо Байден подтвердил слухи, что он будет баллотироваться на второй президентский срок 2024 года.

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