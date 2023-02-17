Джо Байден пройшов друге на посаді президента детальне медичне обстеження

Американські медики перевірили стан здоров'я Байдена: чи може він виконувати обов'язки президента
Президент США Джо Байден пройшов детальне медичне обстеження. Як показали результати, він у чудовій формі і може успішно виконувати обов’язки глави держави та верховного головнокомандувача.
Про це повідомляє пресслужба адміністрації президента США.
-
В ОП розповіли, чого чекати українцям 24 лютого
-
Росіяни вночі обстріляли Харків: є "прильоти" у двох районах міста
-
Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити
-
Деяким українцям обіцяють допомогу у 16 тис. грн: хто отримає кошти
-
Мешканців Луганщини відправляють лікуватися до росії: місцеві лікарні працюють тільки на окупантів
-
Американські сенатори розглянуть резолюцію, яка визнає дії рф в Україні геноцидом
-
Тренер "Шахтаря" назвав найкращих гравців у переможному матчі Ліги Європи з "Ренном"
-
Техногенна катастрофа: в Огайо після аварії поїзда з хімікатами в повітря потрапили токсини
-
Військові бази рф у Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ, — Нуланд
-
Банки знизили валютний курс: скільки зараз коштують долар та євро
Обстеження Байдена
Президент Сполучених Штатів Джо Байден приїхав до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда в передмісті Вашингтона Бетесді.
Там він пройшов процедуру повного медичного обстеження, яка тривала близько трьох годин.
Це обстеження стало другим для Байдена на посаді президента. Перше мало місце ще у січні 2021 року, коли він щойно вступив у свої повноваження.
Результати обстеження
Лікар Білого дому Кевін О’Коннор зазначив, що результати обстеження президента є чудовими.
"Байден залишається здоровим, енергійним, 80-річним чоловіком, який здатний успішно виконувати обов'язки президента, зокрема в статусі глави виконавчої влади, глави держави і верховного головнокомандувача", — наголосив медик.
Нагадаємо, що у листопаді минулого року Джо Байден підтвердив чутки, що він буде балотуватися на другий президентський термін 2024 року.
Фото: Pixabay