Джо Байден пройшов друге на посаді президента детальне медичне обстеження

Стан здоров’я Байдена дозволяє йому працювати і надалі

Президент США Джо Байден пройшов детальне медичне обстеження. Як показали результати, він у чудовій формі і може успішно виконувати обов’язки глави держави та верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє пресслужба адміністрації президента США.

Обстеження Байдена

Президент Сполучених Штатів Джо Байден приїхав до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда в передмісті Вашингтона Бетесді.

Там він пройшов процедуру повного медичного обстеження, яка тривала близько трьох годин.

Це обстеження стало другим для Байдена на посаді президента. Перше мало місце ще у січні 2021 року, коли він щойно вступив у свої повноваження.

Результати обстеження

Лікар Білого дому Кевін О’Коннор зазначив, що результати обстеження президента є чудовими.

"Байден залишається здоровим, енергійним, 80-річним чоловіком, який здатний успішно виконувати обов'язки президента, зокрема в статусі глави виконавчої влади, глави держави і верховного головнокомандувача", — наголосив медик.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Джо Байден підтвердив чутки, що він буде балотуватися на другий президентський термін 2024 року.

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