Американская ПВО зафиксировала военные самолеты РФ у Аляски
Силы противовоздушной обороны Соединенных Штатов Америки заметили четыре российских военных самолета вблизи Аляски. Это произошло вчера и сегодня, 14 августа.
Об этом сообщает Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).
США заметили российские военные самолеты в зоне действия ПВО Аляски
"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады. Эта деятельность России в районе Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", — говорится в сообщении.
Также в NORAD отметили, что зона действия ПВО начинается там, где кончается суверенное воздушное пространство, охватывая часть международного пространства.
С помощью системы спутников, радаров и истребителей NORAD отслеживает самолеты, чтобы принять соответствующие меры.
"NORAD остается готовым применить ряд вариантов ответа для защиты Северной Америки", — добавили в командовании.
Напомним, что в пятницу, 11 августа, Министерство финансов США ввело санкции против четырех российских олигархов. Под ограничение также подвергся Российский союз промышленников и предпринимателей.
Мы также писали, что США пытаются заставить Россию ответить за агрессию против Грузии в 2008 году и за невыполнение соглашения о выводе войск с ее территории. РФ презирает все международные права.