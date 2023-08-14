Американская ПВО зафиксировала военные самолеты РФ у Аляски

Американский M142 HIMARS. Фото: US Department of Defense / Flickr

Силы противовоздушной обороны Соединенных Штатов Америки заметили четыре российских военных самолета вблизи Аляски. Это произошло вчера и сегодня, 14 августа.

Об этом сообщает Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).

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"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады. Эта деятельность России в районе Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", — говорится в сообщении.

Также в NORAD отметили, что зона действия ПВО начинается там, где кончается суверенное воздушное пространство, охватывая часть международного пространства.

С помощью системы спутников, радаров и истребителей NORAD отслеживает самолеты, чтобы принять соответствующие меры.

"NORAD остается готовым применить ряд вариантов ответа для защиты Северной Америки", — добавили в командовании.

Напомним, что в пятницу, 11 августа, Министерство финансов США ввело санкции против четырех российских олигархов. Под ограничение также подвергся Российский союз промышленников и предпринимателей.

Мы также писали, что США пытаются заставить Россию ответить за агрессию против Грузии в 2008 году и за невыполнение соглашения о выводе войск с ее территории. РФ презирает все международные права.