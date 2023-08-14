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Американська ППО зафіксувала військові літаки РФ біля Аляски

14 серпня 2023 23:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Американська ППО зафіксувала військові літаки РФ біля Аляски
Американський M142 HIMARS. Фото: U.S. Department of Defense / Flickr
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сили протиповітряної оборони Сполучених Штатів Америки помітили чотири російські військові літаки поблизу Аляски. Це відбулося вчора й сьогодні, 14 серпня.

Про це повідомляє Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD).

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"Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади. Ця діяльність Росії в районі Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", — йдеться в повідомленні.

Також у NORAD зазначили, що зона дії ППО починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, охоплюючи частину міжнародного простору.

За допомогою системи супутників, радарів і винищувачів NORAD відстежує літаки, щоб вжити відповідні заходи.

"NORAD залишається готовим застосувати низку варіантів відповіді для захисту Північної Америки", — додали в командуванні.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 11 серпня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох російських олігархів. Під обмеження також потрапив Російський союз промисловців та підприємців.

Також ми писали, що США намагаються змусити Росію відповісти за агресію проти Грузії у 2008 році та за невиконання угоди про виведення військ із її території. РФ зневажає усі міжнародні права.

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