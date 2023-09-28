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Альянс принял решение о предоставлении Украине усиленной практической помощи, — Зеленский

28 сентября 2023 15:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Альянс принял решение о предоставлении Украине усиленной практической помощи, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 28 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава государства подчеркнул, что Альянс принял решение о предоставлении Украине усиленной практической помощи.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом.

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На пресс-конференции генсек НАТО заявил, что Украина получит больше систем ПВО. По его словам, украинское будущее — в Альянсе.

"Все сформированные коалиции активно работают, членство Украины в Альянсе будет абсолютно естественным", — подчеркнул Зеленский.

Стороны обсудили все ключевые оборонные вопросы, которые есть на поле боя, а также дальнейшую работу по сближению Украины и НАТО.

"Альянс принял решение о предоставлении Украине усиленной практической помощи, которая будет способствовать трансформации нашего сектора безопасности и обороны для достижения полной совместимости с НАТО", — рассказал Зеленский.

Глава государства добавил, что следующий саммит Североатлантического союза должен стать результативным как для Украины, так и НАТО.

Напомним, сегодня, 28 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, продает ли Иран ракеты для России. По его словам, пока факта такой передачи нет.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Великобритании и Северной Ирландии по вопросам обороны Грантом Шаппсом. Политик с визитом находится в Украине.

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