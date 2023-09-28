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Столтенберг прибув до Києва, — ЗМІ

28 вересня 2023 13:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Столтенберг прибув до Києва, — ЗМІ
Генсек НАТО Єнс Столтенберг та Президент України Володимир Зеленський. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 28 вересня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг із неоголошеним візитом прибув до Києва. Він вже зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"Генсек НАТО Столтенберг із неоголошеним візитом прибув до Києва та зустрівся із президентом Зеленським", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем Великої Британії та Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом. Політик з візитом перебуває в Україні. 

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме довго. За його словами, до цього потрібно готуватися.

Додамо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс буде підтримувати Україну у війні стільки, скільки це буде потрібно. Лише українці можуть визначити сприятливий час для переговорів. 

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