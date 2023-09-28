Альянс ухвалив рішення про надання Україні посиленої практичної допомоги, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 28 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію із секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Глава держави наголосив, що Альянс ухвалив рішення про надання Україні посиленої практичної допомоги.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції з Єнсом Столтенбергом.

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На пресконференції генсек НАТО заявив, що Україна отримає більше систем ППО. За його словами, українське майбутнє — в Альянсі.

"Всі сформовані коаліції активно працюють, членство України в Альянсі буде абсолютно природним", — наголосив Зеленський.

Сторони обговорили всі ключові оборонні питання, які є на полі бою, а також подальшу роботу зі зближення України та НАТО.

"Альянс ухвалив рішення про надання Україні посиленої практичної допомоги, яка сприятиме трансформації нашого сектору безпеки та оборони для досягнення повної сумісності з НАТО", — розповів Зеленський.

Глава держави додав, що наступний саміт Північноатлантичного союзу має стати результативним як для України, так і для НАТО.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг із неоголошеним візитом прибув до Києва.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів, чи продає Іран ракети для Росії. За його словами, наразі факту такої передачі немає.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем Великої Британії та Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом. Політик з візитом перебуває в Україні.