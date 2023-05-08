Аграрная блокада Украины: "слуга народа" упрекнул Молдову в "черной неблагодарности"

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. Фото: УНИАН

На фоне появления информации, что Молдова планирует ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский напомнил, как Украина в свое время помогла этой стране во время "газовой войны" с Россией.

Об этом Максим Бужанский сказал в эфире программы Вечір.LIVE на канале Новини.LIVE.

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Нардеп напомнил, что Украина помогла Молдове с энергоносителями тогда, когда Россия угрожала прекратить поставки газа в эту страну.

"Полтора или два года назад у Молдовы была критическая ситуация с газом. РФ традиционно начала газовый шантаж, денег у Молдовы не было и она была на грани газового коллапса. Президент Украины принял на себя решение помочь Молдове. Мы, находясь сами у очень сложных экономических условиях, оказали Молдове помощь энергоносителями, на какие-то баснословные суммы. Мне, как гражданину и народному депутату Украины, сложно воспринимать нынешнюю позицию Молдовы в сегодняшних условиях иначе, чем как черную неблагодарность", — сказал он.

Бужанский указал еще и на тот факт, что Молдова решила присоединиться к аграрной блокаде в столь сложное для Украины время.

"Мы пришли им на помощь, когда они попросили, это было полтора года назад, в мирное время. И сейчас, когда они видят, что у нас война, морская блокада, что у нас есть проблемы с сухопутным коридором для нашего зерна, такую позицию вряд ли можно назвать дружеским шагом", — добавил народный депутат.

Напомним, 6 мая в Кишиневе прошла встреча министров сельского хозяйства и пищевой промышленности Украины и Молдовы. Обсуждение касалось темы импорта и транзита украинского зерна. По итогам встречи вице-премьер-министр Молдовы Владимир Болеа сообщил о намерении присоединиться к решению об установлении временного ограничения по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника происхождением из Украины.