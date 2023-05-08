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Аграрна блокада України: "слуга народу" дорікнув Молдові за "чорну невдячність"

8 травня 2023 20:26
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Аграрна блокада України: "слуга народу" дорікнув Молдові за "чорну невдячність"
Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський. Фото: УНІАН
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

На тлі появи інформації, що Молдова планує ввести тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України, народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський нагадав, як свого часу Україна допомогла цій країні під час "газової війни" з Росією. 

Про це Максим Бужанський сказав в ефірі програми Вечір.LIVE на каналі Новини.LIVE. 

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Оцінка позиції Молдови

Нардеп нагадав, що Україна допомогла Молдові з енергоносіями тоді, коли Росія погрожувала припинити постачання газу у цю країну. 

"Півтора чи два роки тому у Молдови була критична ситуація з газом. РФ традиційно почала газовий шантаж, грошей у Молдови не було і вона була на грані газового колапсу. Президент України взяв на себе рішення допомогти Молдові. Ми, перебуваючи самі у дуже складних економічних умовах, надали Молдові допомогу енергоносіями, на якісь нечувані суми. Мені, як громадянину і народному депутату України складно сприймати нинішню позицію Молдови у сьогоднішніх умовах інакше, ніж як чорну невдячність", — сказав він. 

Бужанський вказав ще й на той факт, що Молдова вирішила приєднатися до аграрної блокади у такий складний для України час.  

"Ми прийшли їм на допомогу, коли вони попросили, це було півтора року тому, в мирний час. І зараз, коли вони бачать, що у нас війна, морська блокада, що у нас є проблеми з сухопутним коридором для нашого зерна, таку позицію навряд чи можна назвати дружнім кроком", — додав народний депутат. 

Нагадаємо, 6 травня у Кишиневі відбулась зустріч міністрів сільського господарства та харчової промисловості України та Молдови. Обговорення стосувалося теми імпорту та транзиту українського зерна. За підсумками зустрічі віцепрем'єр-міністр Молдови Володимир Болеа повідомив про намір приєднатися до рішення про встановлення тимчасового обмеження щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України із забезпеченням транзиту через країну.

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