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Молдова підтримала рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України

6 травня 2023 18:17
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Молдова підтримала рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України
Зустріч міністрів сільського господарства та харчової промисловості України та Молдови. Фото: Міністерство сільського господарства та харчової промисловості Молдови
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 6 травня, у Кишиневі відбулась зустріч міністрів сільського господарства та харчової промисловості України та Молдови. Обговорення стосувалося теми імпорту та транзиту українського зерна.

Про це інформує Міністерство сільського господарства та харчової промисловості Молдови.

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Імпорт та транзит українського зерна

Зазначається, що обговорення стосувалося теми імпорту та транзиту українського зерна в нашу країну. Віцепрем'єр-міністр Молдови Володимир Болеа повідомив про намір приєднатися до рішення ЄС про встановлення тимчасового заходу щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України із забезпеченням транзиту через країну.

"Кількість вітчизняного зерна на складах велика, що тисне на аграріїв. Вони хвилюються, що не матимуть місця для нового врожаю. Водночас вітчизняний експорт зерна має тенденцію до зниження, витрати на логістику зросли, а ціни на міжнародних біржах обвалилися. Нашим аграріям необхідно капіталізувати запаси зерна та готуватися до нового агросезону. Ми солідарні з українським народом, який змушений протистояти численним випробуванням у цій війні, і рішуче засуджуємо звірства агресорів. Для нас важливий конструктивний діалог з українською владою, і ми відкриті для обговорення наступних кроків для вирішення проблем фермерів обох народів", — сказав Володимир Болея.

Посадовці погодилися з ідеєю зміцнення діалогу за міністерськими лініями, сприяння обміну інформацією та розвитку зв’язку з членами аграрної спільноти.

Молдова
Зустріч міністрів сільського господарства та харчової промисловості України та Молдови. Фото: Міністерство сільського господарства та харчової промисловості Молдови
Молдова
Зустріч міністрів сільського господарства та харчової промисловості України та Молдови. Фото: Міністерство сільського господарства та харчової промисловості Молдови

Нагадаємо, що у Молдові затримали віцеголову проросійської партії "Шор" Марину Таубер. Вона намагалася покинути територію країни в аеропорті Кишинева.

Влада Молдови має "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни. Незабаром цей список можуть оприлюднити.

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