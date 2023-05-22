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Африканские лидеры хотят посетить Украину и РФ для переговоров, — СМИ

22 мая 2023 10:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Африканские лидеры хотят посетить Украину и РФ для переговоров, — СМИ
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Фото: REUTERS/Esa Alexander
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Африканская делегация из шести лидеров хотят посетить Киев и Москву, чтобы "инициировать мирный процесс". Они планируют приехать в июне.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на международного переговорщика Жана-Ива Оливье, занимающегося организацией переговоров.

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По словам переговорщика, делегация хочет обсудить, как в условиях санкций платить России за удобрения, в которых нуждается Африка. Они также хотят поговорить об облегчении транзита агропродукции из Украины. Во время своего визита лидеры обратят внимание и на обмен пленными.

Издание пишет, что Президент Российской Федерации Владимир Путин уже якобы согласился принять делегацию из Африки. В нее войдут лидеры Южно-Африканской Республики, Сенегала, Египта, Конго, Уганды и Замбии.

Напомним, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что внеблоковая позиция страны не предпочитает Россию по сравнению с другими государствами, и повторил свой призыв к мирному разрешению конфликта в Украине.

Также мы писали, что специально для Владимира Путина власти ЮАР планируют изменить формат саммита БРИКС. Российский диктатор может получить возможность принять участие в саммите по видеосвязи.

Добавим, что в настоящее время США не видят признаков того, что Египет поставляет оружие России в войне против Украины. Вашингтон считает Каир важным партнером по безопасности.

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