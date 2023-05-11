Адвокат Богуслаева объяснил, почему тот просился в РФ по обмену пленными
Бывший глава украинского предприятия "Мотор-СИЧ" Вячеслав Богуслаев написал заявление в Офис Президента с просьбой включить его в список для возможного обмена с Россией, ссылаясь на плохое самочувствие и отсутствие следственных действий. По словам адвоката Богуслаева, прокуратура облегчила проведение медосмотров.
Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил адвокат Богулаева Руслан Волынець.
Что сказал адвокат про Богуслаева
По словам Руслана Волынца, не нужно фабриковать болезни как предлог для бегства из тюрьмы. Это все объективные факторы. Основная проблема заключается в ухудшении его здоровья и отсутствии надлежащего лечения. Эти обстоятельства побудили Богуслаева обратиться с этой просьбой, учитывая, что других вариантов для него нет.
Адвокат заявил, что документы, опубликованные журналистами-расследователями проекта "Схемы", являются конфиденциальными, а записи предыдущих разговоров он ранее не видел.
"Они выпускают свои расследования дней за десять до продления срока содержания под стражей. Я вижу такую схему работы: поставить вопрос перед судом или пролить свет на него заново, либо в той же манере, либо чем-то новым, вызвать резонанс до суда. И следствие не видит исхода", — отметил Волынец.
Если обмен состоится, адвокаты намерены продолжить доказывать невиновность Богуслаева по делу. Волынец отметил, что никакой реакции официальных властей на это заявление не поступало.
В пресс-службе СБУ отказались комментировать возможность обмена Вячеслава Богуслаева, бывшего президента "Мотор-СИЧ".
Что известно о деле Богуслаева
Экс-руководитель компании "Мотор-СИЧ" был обвинен в финансировании самопровозглашенной "ДНР" путем уплаты налогов и сборов в ее бюджет. Он также поддерживал сотрудничество с украинским предприятием, находящимся под контролем "ДНР" с 2014 года, и основной целью этого сотрудничества была поставка авиакомплектующих в российские предприятия военно-промышленного комплекса.
Правоохранительные органы провели обыски и обнаружили медали, грамоты и почетные награды, которые были вручены экспрезиденту компании со стороны российских военно-политических деятелей. Вячеслав Богуслаев был задержан вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия в октябре 2022 года.
Напомним, что бывший президент компании "Мотор-СИЧ" Вячеслав Богуслаев, который находится под стражей в Украине по обвинениям в коллаборационной деятельности и поддержке террористической организации, подал заявление на включение его в список для обмена с Россией. Он направил свою просьбу в Офис Президента Украины на имя Андрея Ермака.