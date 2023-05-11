Адвокат Богуслаева объяснил, почему тот просился в РФ по обмену пленными

Бывший глава “Мотор-СИЧ” Вячеслав Богуслаев. Фото: росСМИ

Бывший глава украинского предприятия "Мотор-СИЧ" Вячеслав Богуслаев написал заявление в Офис Президента с просьбой включить его в список для возможного обмена с Россией, ссылаясь на плохое самочувствие и отсутствие следственных действий. По словам адвоката Богуслаева, прокуратура облегчила проведение медосмотров.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил адвокат Богулаева Руслан Волынець.

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Что сказал адвокат про Богуслаева

По словам Руслана Волынца, не нужно фабриковать болезни как предлог для бегства из тюрьмы. Это все объективные факторы. Основная проблема заключается в ухудшении его здоровья и отсутствии надлежащего лечения. Эти обстоятельства побудили Богуслаева обратиться с этой просьбой, учитывая, что других вариантов для него нет.

Адвокат заявил, что документы, опубликованные журналистами-расследователями проекта "Схемы", являются конфиденциальными, а записи предыдущих разговоров он ранее не видел.

"Они выпускают свои расследования дней за десять до продления срока содержания под стражей. Я вижу такую схему работы: поставить вопрос перед судом или пролить свет на него заново, либо в той же манере, либо чем-то новым, вызвать резонанс до суда. И следствие не видит исхода", — отметил Волынец.

Если обмен состоится, адвокаты намерены продолжить доказывать невиновность Богуслаева по делу. Волынец отметил, что никакой реакции официальных властей на это заявление не поступало.

В пресс-службе СБУ отказались комментировать возможность обмена Вячеслава Богуслаева, бывшего президента "Мотор-СИЧ".

Что известно о деле Богуслаева

Экс-руководитель компании "Мотор-СИЧ" был обвинен в финансировании самопровозглашенной "ДНР" путем уплаты налогов и сборов в ее бюджет. Он также поддерживал сотрудничество с украинским предприятием, находящимся под контролем "ДНР" с 2014 года, и основной целью этого сотрудничества была поставка авиакомплектующих в российские предприятия военно-промышленного комплекса.

Правоохранительные органы провели обыски и обнаружили медали, грамоты и почетные награды, которые были вручены экспрезиденту компании со стороны российских военно-политических деятелей. Вячеслав Богуслаев был задержан вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия в октябре 2022 года.

Напомним, что бывший президент компании "Мотор-СИЧ" Вячеслав Богуслаев, который находится под стражей в Украине по обвинениям в коллаборационной деятельности и поддержке террористической организации, подал заявление на включение его в список для обмена с Россией. Он направил свою просьбу в Офис Президента Украины на имя Андрея Ермака.