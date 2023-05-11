Адвокат Богуслаєва пояснив, чому той просився в РФ по обміну полоненими

Колишній глава "Мотор-СІЧ" В'ячеслав Богуслаєв. Фото: росЗМІ

Колишній голова українського підприємства "Мотор-СІЧ" В'ячеслав Богуслаєв написав заяву в Офіс Президента з проханням включити його до списку для можливого обміну з Росією, посилаючись на погане самопочуття та відсутність слідчих дій. За словами адвоката Богуслаєва, прокуратура полегшила проведення медоглядів.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив адвокат Богулаєва Руслан Волинець.

Читайте також:

Що сказав адвокат про Богуслаєва

За словами Руслана Волинця, не потрібно фабрикувати хвороби як привід для втечі із в'язниці. Це все є об'єктивними факторами. Основна проблема полягає у погіршенні його здоров'я та відсутності належного лікування. Ці обставини спонукали Богуслаєва звернутися з цим проханням з огляду на те, що інших варіантів для нього немає.

Адвокат заявив, що документи, опубліковані журналістами-розслідувачами проєкту "Схеми" є конфіденційними, а записи попередніх розмов він раніше не бачив.

"Вони випускають розслідування щоразу акурат днів за десять до продовження строків тримання під вартою. Бачу такий алгоритм роботи: перед судом знову порушити питання, по іншому його висвітлити чи так само, чи щось нове, щоб резонанс перед засіданням накрутити. І слідство цього не бачить", — зазначив Волинець.

Якщо обмін відбудеться, адвокати мають намір продовжити доводити невинуватість Богуслаєва у справі. Волинець зазначив, що жодної реакції офіційної влади на цю заяву не надходило.

У пресслужбі СБУ відмовилися коментувати можливість обміну В'ячеслава Богуслаєва, колишнього президента "Мотор-СІЧ".

Що відомо про справу Богуслаєва

Екскерівника компанії "Мотор-СІЧ" було звинувачено у фінансуванні самопроголошеної "ДНР" шляхом сплати податків та зборів до її бюджету. Він також підтримував співпрацю з українським підприємством, яке перебуває під контролем "ДНР" з 2014 року, і основною метою цієї співпраці було постачання авіакомплектуючих до російських підприємств військово-промислового комплексу.

Правоохоронні органи провели обшуки та виявили медалі, грамоти та почесні нагороди, які були вручені експрезиденту компанії з боку російських військово-політичних діячів. В'ячеслава Богуслаєва було затримано разом з начальником Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства у жовтні 2022 року.

Нагадаємо, що колишній президент компанії "Мотор-СІЧ" В'ячеслав Богуслаєв , який перебуває під вартою в Україні за звинуваченнями у колабораційній діяльності та підтримці терористичної організації, подав заяву на включення його до списку для обміну з Росією. Він направив своє прохання до Офісу Президента України на ім'я Андрія Єрмака.