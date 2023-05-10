Экс-президент "Мотор-СИЧ" Богуслаев просил включить его в список на обмен с РФ, — СМИ
Бывший президент компании "Мотор-СИЧ" Вячеслав Богуслаев, который находится под стражей в Украине по обвинениям в коллаборационной деятельности и поддержке террористической организации, подал заявление на включение его в список для обмена с Россией. Он направил свою просьбу в Офис Президента Украины на имя Андрея Ермака.
Об єтом говорится в его письме, которое появилось у "Схем".
Заявление Богуслаев
"Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией", — пишет Богуслаев в заявлении в Офис Президента.
В заявлении, подписанном Богуслаевым, указана его инвалидность 1 группы и статус пенсионера. Дата направления заявления — 20 марта 2023 года. На данный момент неизвестно, какие шансы у Богуслаева на обмен, исходя из обстоятельств его дела.
Стоит отметить, что обмен заключенными является распространенной практикой в конфликтах между государствами. Однако, необходимость включения конкретного человека в список для обмена может зависеть от многих факторов, таких как характер и степень его преступления, политическая значимость, уровень важности для сторон и другие.
Богуслаеву инкриминируют тяжкие преступления, связанные с сотрудничеством со страной-агрессором, поэтому его возможности на обмен с Россией, пока что, неизвестны. Также следует учитывать, что обмен заключенными может быть непредсказуемым процессом, и даже после подписания соответствующего соглашения, не всегда гарантируется его выполнение.
Напомним, что пророссийскому бизнесмену из Запорожья Вячеславу Богуслаеву объявили еще одно подозрение. Следствие установило, что он препятствовал законной деятельности Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны.