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Экс-президент "Мотор-СИЧ" Богуслаев просил включить его в список на обмен с РФ, — СМИ

10 мая 2023 22:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Экс-президент "Мотор-СИЧ" Богуслаев просил включить его в список на обмен с РФ, — СМИ
Экс-президент “Мотор-СИЧ” Вячеслав Богуслаев. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бывший президент компании "Мотор-СИЧ" Вячеслав Богуслаев, который находится под стражей в Украине по обвинениям в коллаборационной деятельности и поддержке террористической организации, подал заявление на включение его в список для обмена с Россией. Он направил свою просьбу в Офис Президента Украины на имя Андрея Ермака.

Об єтом говорится в его письме, которое появилось у "Схем".

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Заявление Богуслаев

"Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией", — пишет Богуслаев в заявлении в Офис Президента.

В заявлении, подписанном Богуслаевым, указана его инвалидность 1 группы и статус пенсионера. Дата направления заявления — 20 марта 2023 года. На данный момент неизвестно, какие шансы у Богуслаева на обмен, исходя из обстоятельств его дела.

Стоит отметить, что обмен заключенными является распространенной практикой в конфликтах между государствами. Однако, необходимость включения конкретного человека в список для обмена может зависеть от многих факторов, таких как характер и степень его преступления, политическая значимость, уровень важности для сторон и другие.

Богуслаеву инкриминируют тяжкие преступления, связанные с сотрудничеством со страной-агрессором, поэтому его возможности на обмен с Россией, пока что, неизвестны. Также следует учитывать, что обмен заключенными может быть непредсказуемым процессом, и даже после подписания соответствующего соглашения, не всегда гарантируется его выполнение.

Богуслаев
Заявление Вячеслава Богуслаева. Фото: "Схемы"

Напомним, что пророссийскому бизнесмену из Запорожья Вячеславу Богуслаеву объявили еще одно подозрение. Следствие установило, что он препятствовал законной деятельности Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны.

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