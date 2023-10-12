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Администрация США готовит дополнительный запрос к Конгрессу: что будут просить для Украины

12 октября 2023 02:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Администрация США готовит дополнительный запрос к Конгрессу: что будут просить для Украины
Белый дом в Вашингтоне. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Администрация США собирается обратиться в Конгресс о финансовой помощи Украине, Израилю, а также Тайваню. Для этого готовится запрос.

Об этом сообщает агентство NBC.

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что административно-бюджетное управление готовит проект дополнительного запроса.

"Какую именно форму это все приобретет, мы еще будем решать", — сказал он.

В то же время координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби заявил, что параметры запроса администрации на дополнительное финансирование еще не определены окончательно.

"Я не готов сейчас детализировать эти разговоры для вас или сказать вам, какими будут параметры, потому что, откровенно говоря, эти параметры еще не определены и даже не приняты, но мы активно работаем. обсуждение дополнительного финансирования", — сказал Кирби.

Напомним, по итогам заседания в формате "Рамштайн" США предоставят Украине новый пакет помощи на 200 млн долларов, включающий боеприпасы для ПВО, артиллерийские боеприпасы и ракеты, усиление авиационного вооружения, противотанковое оружие.

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