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Адміністрація США готує додатковий запит до Конгресу: що проситимуть для України

12 жовтня 2023 02:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Адміністрація США готує додатковий запит до Конгресу: що проситимуть для України
Білий дім у Вашингтоні. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Адміністрація США збирається звернутися до Конгресу з задля фінансової допомоги Україні, Ізраїлю, а також Тайваню. Для цього готується відповідний запит.

Про це повідомляє агенція NBC.

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Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що адміністративно-бюджетне управління готує проєкт додаткового запиту.

"Якої саме форми це все набуде, ми ще будемо вирішувати", — сказав він.

Водночас координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що параметри запиту адміністрації на додаткове фінансування ще не визначені остаточно.

"Я не готовий зараз деталізувати ці розмови для вас або сказати вам, якими будуть параметри, тому що, відверто кажучи, ці параметри ще не визначені і навіть не прийняті, але ми активно працюємо. обговорення додаткового фінансування", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, за підсумками  засідання у форматі "Рамштайн" США нададуть Україні новий пакет допомоги на 200 млн доларів, який включатиме боєприпаси для ППО, артилерійські боєприпаси та ракети, посилення авіаційного озброєння, протитанкову зброю.

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