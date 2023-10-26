Либо выиграет вся наша с вами Европа, либо прошлое, — Зеленский выступил на Европейском совете
В четверг, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в онлайн-заседании Европейского совета на уровне лидеров государств ЕС. Глава государства, в частности, отметил принятие закона о политически значимых лицах, позволяющий открыть переговоры о членстве страны в Союзе.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Что сказал Зеленский
Свою речь на встрече Зеленский начал с того, что подписал важный "евроинтеграционный" закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.
"Это один из ключевых законов, принятых для выполнения рекомендаций Еврокомиссии для открытия переговоров о членстве Украины в ЕС", — сказал Зеленский.
По словам главы государства, даже несмотря на масштабную войну, Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии. В ответ на это, по словам Зеленского, государство ожидает "единство в ответ" — решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.
"Это ваше решение станет одним из сильнейших в этом десятилетии и во многом определит весь дальнейший путь Евросоюза. Или выиграет вся наша с вами Европа — вместе с Украиной, вместе с Молдовой, а в перспективе вместе с Грузией и Беларусью — или выиграет прошлое. Я уверен, вы все на стороне современной Европы", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, по словам Зеленского, Украина достигла гораздо больше для вступления в Европейский Союз, чем можно ожидать от государства, против которого совершена вооруженная агрессия. Она будет готова к переговорам о вступлении уже в текущем году.
Добавим, Европейская комиссия даст положительный вывод для начала переговоров о вступлении до конца этого года. В этом уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ведь Киев сделал для положительного заключения Еврокомиссии все, что нужно.
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