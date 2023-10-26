Або виграє вся наша з вами Європа, або минуле, — Зеленський виступив на Європейській раді

Президент Володимир Зеленський під час участі в онлайн-засіданні колегії Європейської комісії 26 жовтня 2023 року. Фото: ОП

У четвер, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС. Глава держави, зокрема, зазначив ухвалення закону про політично значущих осіб, який дозволяє відкрити переговори про членство країни у Союзі.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Що сказав Зеленський

Свою промову на зсіданні Зеленський розпочав з того, що підписав важливий "євроінтеграційний" закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.

"Це один з ключових законів, ухвалених, щоб виконати рекомендації Єврокомісії для відкриття переговорів про членство України в ЄС", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, навіть попри масштабну війну Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії. У відповідь на це, за словами Зеленського, держава очікує на "єдність у відповідь" — рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄС.

"Це ваше рішення стане одним із найсильніших у цьому десятилітті й багато в чому визначить увесь подальший шлях Євросоюзу. Або виграє вся наша з вами Європа — разом з Україною, разом із Молдовою, а в перспективі разом із Грузією та Білоруссю, — або виграє минуле. Я впевнений, ви всі на боці сучасної Європи", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна досягла значно більше для вступу до Європейського Союзу, ніж можна очікувати від держави, проти якої вчинено збройну агресію. Вона буде готова до переговорів про вступ уже цього року.

Додамо, Європейська комісія дасть позитивний висновок для початку переговорів про вступ до кінця цього року. У цьому переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Адже Київ зробив для позитивного висновку Єврокомісії все, що потрібно.