Рада продовжила термін мобілізації в Україні

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Іванна Чайка редактор політичних новин

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада вже 20-й раз продовжила термін мобілізації в Україні. Вона триватиме до 31 жовтня 2026 року. Таке рішення підтримали 311 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 14 липня.

"Затвердити указ президента України від 13 липня 2026 року №597/2026 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", — йдеться в тексті закону.

Необхідність ухвалення такого рішення автори пояснюють тим, що триває збройна агресія Росії проти України, а відтак зберігається потреба в забезпеченні обороноздатності держави та проведенні мобілізаційних заходів. Проєкт підготовлено відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Він затверджує відповідний указ глави держави.

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