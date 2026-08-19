Рада дозволила використовувати гуманітарні автобуси для перевезень

Люди в міському автобусі. Фото: Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

У середу, 19 серпня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15102, який змінює правила використання транспортних засобів, переданих Україні як гуманітарна допомога, для пасажирських перевезень під час воєнного стану. Документ має усунути законодавчі суперечності та розширити можливості використання гуманітарних автобусів на міжміських і приміських маршрутах. Зміни стосуватимуться, зокрема, комунальних перевізників та органів влади, які організовують такі перевезення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Гуманітарні автобуси зможуть працювати на маршрутах загального користування

Документ передбачає внесення змін до статті 15 Закону України "Про гуманітарну допомогу". Замість чинного вузького переліку отримувачів гуманітарного транспорту вводиться ширше визначення суб’єктів господарювання комунальної власності, які можуть використовувати такі транспортні засоби для перевезення пасажирів.

Окремо розширюється перелік органів, які можуть забезпечувати організацію пасажирських перевезень. Тепер у відповідній нормі згадуються не лише органи місцевого самоврядування, а й органи виконавчої влади.

Йдеться про можливість використовувати гуманітарні автобуси для перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, зокрема для забезпечення транспортного сполучення та перевезення пільгових категорій населення.

Необхідність змін автори пояснювали тим, що чинне законодавство містило неузгодженості між нормами про гуманітарну допомогу та автомобільний транспорт. Через це на практиці виникали проблеми з використанням автобусів, переданих Україні міжнародними донорами, зокрема комунальними підприємствами.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні ВР має розглянути призначення нових міністрів. Йдеться про очільника МЗС та Міноборони. Фракція "Слуга народу" вже схвалила ці кандидатури.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні пропонують посилити відповідальність перевізників за порушення вимог Укртрансбезпеки. Законопроєкт №15515 передбачає штрафи за невиконання приписів, перешкоджання перевіркам і недопуск інспекторів, а максимальне стягнення може сягати 51 тисячі гривень.