У Міноборони розповіли, коли розпочнеться реформування Антикорупційної ради

Міністерство оборони України

На початку лютого було сформовано ініціативну робочу групу з напрацювання положення для майбутньої Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Вже найближчими днями розпочнеться її формування.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Деталі

Протягом цього місяця робоча група напрацювала положення про Антикорупційну раду при Міністерстві оборони України, які містять в собі:

обов’язковість проведення загальнонаціонального голосування за кандидатів на членство в Антикорупційній раді;

критерії та вимоги до кандидатів;

порядок відбору членів до Антикорупційної ради.

У Міноборони України зазначили, що залишилось запустити і провести процедуру відкритого онлайн голосування за майбутніх членів Антикорупційної ради, яке відбудеться на майданчику Національного агентства з питань запобігання корупції. Також потрібно відібрати 15 осіб, які наберуть найбільшу кількість голосів з обов’язковим оприлюдненням інформації про результати голосування із зазначенням кількості голосів та сформувати Антикорраду з переможців голосування та розпочати роботу.

"Наказ щодо запуску процесу формування Антикорради буде підписаний вже цього тижня", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вже 13 громадських організацій приєдналися до робочої групи зі створення антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві оборони України. У п'ятницю, 10 лютого, уже відбулося перше засідання робочої групи.