У Міноборони розповіли, коли розпочнеться реформування Антикорупційної ради
На початку лютого було сформовано ініціативну робочу групу з напрацювання положення для майбутньої Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Вже найближчими днями розпочнеться її формування.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
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Деталі
Протягом цього місяця робоча група напрацювала положення про Антикорупційну раду при Міністерстві оборони України, які містять в собі:
- обов’язковість проведення загальнонаціонального голосування за кандидатів на членство в Антикорупційній раді;
- критерії та вимоги до кандидатів;
- порядок відбору членів до Антикорупційної ради.
У Міноборони України зазначили, що залишилось запустити і провести процедуру відкритого онлайн голосування за майбутніх членів Антикорупційної ради, яке відбудеться на майданчику Національного агентства з питань запобігання корупції. Також потрібно відібрати 15 осіб, які наберуть найбільшу кількість голосів з обов’язковим оприлюдненням інформації про результати голосування із зазначенням кількості голосів та сформувати Антикорраду з переможців голосування та розпочати роботу.
"Наказ щодо запуску процесу формування Антикорради буде підписаний вже цього тижня", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вже 13 громадських організацій приєдналися до робочої групи зі створення антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві оборони України. У п'ятницю, 10 лютого, уже відбулося перше засідання робочої групи.