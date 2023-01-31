Лукашенко подарував президенту Зімбабве трактор, а той у відповідь статую лева

Самопроголошений президент Білорусі перебуває з робочим візитом у Зімбабве

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перебуває з візитом у Зімбабве. Він подарував своєму колезі Еммерсону Мнангагве білоруський трактор.

Про це пишуть білоруські ЗМІ.

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На фото видно, як Лукашенко офіційно вручає президенту африканської країни ключі від вітчизняного трактора. Ймовірно, Мнангагве дуже сподобався такий подарунок від білоруського політика. На транспортний засіб прикріпили бант із кольорами, притаманними для прапора Білорусі.

У відповідь на трактор від Лукашенка, Мнангагве подарував самопроголошеному президенту статую лева.

Що Лукашенко забув у Зімбабве

Лукашенко відправився у Зімбабве, що посилити економічну співпрацю між двома державами. Білорусь туди планує постачати сільськогосподарську техніку.

Раніше пропагандисти писали, що на переговорах з президентом Зімбабве Еммерсоном Мнангагвою були обговорені перспективи розвитку співпраці з Мозамбіком.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито пропонує укласти пакт про ненапад. Також він пригрозив, що жорстоко реагуватиме на все.

Крім того, ми писали, що друг путіна Лукашенко оголосив у Білорусі "рік миру".