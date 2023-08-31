Політичні амбіції Притули: в яких виборах волонтер візьме участь

Сергій Притула. Фото: Новини.LIVE

Сергій Притула став чи не найвідомішим волонтером країни під час війни. З ним асоціюються наймасштабніші збори на армію та найзворушливіші історії допомоги. Вже не віриться, що цей чоловік може колись повернутися до шоу "Хто зверху". Більше реально, що він почне будувати політичну кар'єру. Очевидно, зараз його шанси опинилися у владі реальніші, ніж були п’ять років тому, коли Притула мітив у мери Києва, або пробував себе у партійній роботі.

Що обере головний волонтер країни — президентську гонку, парламентські вибори чи боротьбу за крісло мера, та де може отримати підтримку народу, розбиралося Новини.LIVE.

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Сергій Притула в офісі свого фонду. Фото: theukrainians.org

Притула before/after

Сергій Притула побудував успішну кар’єру ведучого на телебаченні, особливо в гумористичному жанрі. Однак чоловік ніколи не асоціювався лише з гумором, стенд-апами і комічними шоу. Він завжди показував свій інтелект і займався громадською та волонтерською діяльністю. Активно допомагати українській армії він почав ще з перших днів війни у 2014 році.

У 2020 році, будучи членом партії "Голос", місце у партійному списку не дало змоги Притулі пройти до Ради і бути членом фракції. Він почав боротися за крісло мера столиці, але програв. Здавалося б, людина впізнавана, не була фігурантом гучних скандалів і це подобалося людям, однак суспільство вирішило інакше.

"Суть не у відсотках, а у тому, що підтримка Кличка у Києві була тотальною і він вважався безальтернативним кандидатом. Притулі не вистачило рівня довіри від киян і розуміння, що він має певні управлінські здібності. Комплекс цих факторів і зіграв", — пояснив Новини.LIVE український політолог та аналітик Олексій Буряченко.

Нині ситуація така, що рівень довіри до Кличка на фоні всіх гучних скандалів під час війни падає. А от рівень довіри до Притули росте, адже він напряму асоціюється зі своїм Фондом та допомогою армії. Чи означає це, що у нього є всі шанси перемогти на місцевих виборах, або ж, відчувши свою силу, він спробує свої сили на президентських виборах — розібралися далі.

Волонтер Сергій Притула. Фото: Facebook

Президентське крісло

Про якого б кандидата ми не почали говорити у контексті виборів у президенти, політолог щоразу запевняє — він не конкурент Зеленському.

"Наразі рейтинг довіри підтримки Зеленського безальтернативний, на рівні майже 90%. З ним не те, що Притула не може конкурувати, ніхто з ним не може конкурувати в українській політиці. Я б цей варіант відставив у сторону і йшов далі", — сказав Буряченко.

Додамо, що сам Зеленський заявив, що якщо вибори відбудуться 2024 року, то він буде балотуватися на другий термін. Про це він сказав в інтерв'ю RTP: "Я думаю, що світова демократія нас підтримає. Я не кину свою країну".

Вибори в Раду і своя політсила

Нагадаємо, що Притула був членом політичної партії "Голос", а буквально за місяць до повномасштабної війни показував свої політичні амбіції і почав збирати підписи на створення нової політичної партії. За словами політолога, війна розставила свої акценти і пріоритети, але політичні амбіції Притула не втратив.

"Він має серйозні шанси зайти до парламенту. Якщо він туди пройде, то займе місце сучасної конструктивної опозиції. Його електоральний зріз — це молодь, це політична активна молодь, яка донатить, допомагає армії. Враховуючи, що він потенційно може мати інтерес до посади мера Києва, він буде робити упор на співпрацю з органами місцевого самоврядування, позиціонуючи себе саме в цій ніші, в якій себе не позиціонують політпартії лідерського типу", — пояснив Буряченко.

Сергій Притула в Раді. Фото: Facebook

Політолог вважає, що у партії Притули будуть успішні колишні мери та урядовці, науковці, а базу складатимуть волонтери та ветерани.

"Я думаю, що він буде робити партію з акцентом на військових і на волонтерів, але не виключно з них. Він буде збирати лідерів думок, професіоналів з акцентом на горизонтальний рівень органів місцевого самоврядування. Йому потрібна команда, яка здатна цю задачу вирішити, щоб бути максимально готовим до перегонів мера й отримання максимум голосів в КМДА. Тому що мер без команди — це слабка позиція", — підсумував Буряченко.

Саме в гонці за місце у ВРУ Притула може сміливо конкурувати. І чим більший у нього буде потенційний парламентський рейтинг, тим більше під нього будуть копати. І тут шукатимуть болючі місця у роботі Фонду під час війни.

Ймовірно, Притула це розуміє, тому вже розставляє всі крапки над і, наприклад, у питанні фінансування операційної роботи фонду. Він щораз повторює, що люди не працюють за гроші донатів на армію, а на зарплату він просить у бізнесу окремо.

"Хтось з бізнесів донатить 200 тис. грн на місяць, хтось 400 тис. грн, хтось 100 тис. грн. Нас людей багато і нам все одно цього не вистачає. Я зарплату не отримую, мені вистачає з попередніх заощаджень", — сказав Притула в одному з інтерв’ю.

Сергій Притула біля військової техніки. Фото: Facebook

Мер Києва: далі буде

Якщо у Притули буде успіх в парламенті, то цілком ймовірно, що він захоче знову боротися за крісло мера столиці. Він людина амбіційна, і якщо до президентського крісла йому не дотягнутися, то з посадою мера Києва ситуація інша.

"В ролі вже лідера політичної партії в парламенті воювати за Київ він все ж таки спробує. І знову ж таки, можна спрогнозувати, що рейтинг Кличка дуже сильно просяде, і дійсно за крісло київського міського голови може бути дуже серйозна конкуренція", — підсумував політолог.