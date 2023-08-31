Политические амбиции Приюты: в каких выборах волонтер примет участие

Сергей Притула. Фото: Новини.LIVE

Сергей Притула стал едва ли не самым известным волонтером страны во время войны. С ним ассоциируются самые масштабные сборы на армию и трогательные истории помощи. Уж не верится, что этот мужчина может когда-нибудь вернуться к шоу "Кто сверху". Более реально, что он начнет строить политическую карьеру. Очевидно, сейчас его шансы оказаться во власти кажутся более реальными, чем пять лет назад, когда Притула метил в мэры Киева, или пробовал себя в партийной работе.

Что выберет главный волонтер страны — президентскую гонку, парламентские выборы или борьбу за мэрское кресло, и где может получить поддержку народа, разбиралось Новини.LIVE.

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Сергей Притула в офисе своего фонда. Фото: theukrainians.org

Притула before/after

Сергей Притула построил успешную карьеру ведущего на телевидении, особенно в юмористическом жанре. Однако мужчина никогда не ассоциировался только с юмором, стендапами и комическими шоу. Он всегда показывал свой интеллект и занимался общественной и волонтерской деятельностью. Активно помогать украинской армии он начал с первых дней войны в 2014 году.

В 2020 году, являясь членом партии "Голос", место в партийном списке не позволило Притуле пройти в Раду и быть членом фракции. Он начал сражаться за кресло мэра столицы, но проиграл. Казалось бы, человек узнаваем, не был фигурантом громких скандалов и нравился людям, однако общество решило иначе.

"Суть не в процентах, а в том, что поддержка Кличко в Киеве была тотальной и он считался безальтернативным кандидатом. Притуле не хватило уровня доверия от киевлян и понимания, что у него есть управленческие способности. Комплекс этих факторов и сыграл", — обьяснил Новини.LIVE украинский политолог и аналитик Алексей Буряченко.

Сейчас ситуация такова, что уровень доверия Кличко на фоне всех громких скандалов во время войны падает. А вот уровень доверия к Притуле растет, ведь он прямо ассоциируется со своим Фондом и помощью армии. Значит ли это, что у него есть все шансы победить на местных выборах, или, почувствовав свою силу, он попробует свои силы на президентских выборах — разобрались дальше.

Волонтер Сергей Притула. Фото: Facebook

Президентское кресло

О каком бы кандидате мы ни начали говорить в контексте выборов в президенты, политолог каждый раз уверяет — он не конкурент Зеленскому.

"Пока рейтинг доверия поддержки Зеленского безальтернативный, на уровне почти 90%. С ним не то, что Притула не может конкурировать, никто с ним не может конкурировать в украинской политике. Я бы этот вариант отставил в сторону и шел дальше", — сказал Буряченко.

Добавим, что сам Зеленский заявил, что если выборы состоятся в 2024 году, он будет баллотироваться на второй срок. Об этом он сказал в интервью RTP: "Я думаю, что мировая демократия нас поддержит. Я не брошу свою страну".

Выборы в Раду и своя политсила

Напомним, что Притула являлся членом политической партии "Голос", а буквально за месяц до полномасштабной войны показывал свои политические амбиции и начал собирать подписи на создание новой политической партии. По словам политолога, война расставила свои акценты и приоритеты, но политические амбиции Притула не потерял.

"У него есть серьезные шансы зайти в парламент. Если он туда пройдет, то займет место современной конструктивной оппозиции. Его электоральный срез — это молодежь, это политическая активная молодежь, которая донатит, помогает армии. Учитывая, что он потенциально может иметь интерес к должности мэра Киева он будет делать упор на сотрудничество с органами местного самоуправления, позиционируя себя именно в этой нише, в которой себя не позиционируют политпартии лидерского типа", — пояснил Буряченко.

Сергей Притула в Раде. Фото: Facebook

Политолог считает, что в партии Притулы будут успешные бывшие мэры и члены правительства, ученые, а базу будут составлять волонтеры и ветераны.

"Я думаю, что он будет делать партию с акцентом на военных и волонтеров, но не исключительно из них. Он будет собирать лидеров мнений, профессионалов с акцентом на горизонтальный уровень органов местного самоуправления. Ему нужна команда, которая способна эту задачу решить, чтобы быть максимально готовым к гонке мэра и получению максимум голосов в КГГА. Потому что мэр без команды — это слабая позиция", — подытожил Буряченко.

Именно в гонке за место в ВРУ Притула может смело конкурировать. И чем больше у него будет потенциальный парламентский рейтинг, тем больше под него будут копать. И здесь будут искать болезненные места в работе Фонда во время войны.

Вероятно, Притула это понимает, поэтому уже расставляет все точки над и, например, в вопросе финансирования операционной работы фонда. Он повторяет, что люди не работают за деньги донатов на армию, а на зарплату он просит у бизнеса отдельно.

"Кто-то из бизнесов донатит 200 тыс. грн в месяц, кто-то 400 тыс. грн, кто-то 100 тыс. грн. Нас людей много и нам все равно этого не хватает. Я зарплату не получаю, мне хватает из предыдущих сбережений", — сказал Притула в одном из интервью.

Сергей Притула возле военной техники. Фото: Facebook

Мэр Киева: дальше будет

Если у Притулы будет успех в парламенте, то не исключено, что он захочет снова бороться за кресло мэра столицы. Он человек амбициозный, и если до президентского кресла ему не дотянуться, то с должностью мэра Киева ситуация другая.

"В качестве уже лидера политической партии в парламенте воевать за Киев он все же попробует. И опять же можно спрогнозировать, что рейтинг Кличко очень сильно просядет, и действительно за кресло киевского городского головы может быть очень серьезная конкуренция", — подытожил политолог.