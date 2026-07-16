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Парламент обрав новий уряд: хто тепер очолює міністерства

16 липня 2026 16:02
Термінова новина
Іванна Чайка
редактор політичних новин

У четвер, 16 липня, Верховна Рада обрала новий Кабінет міністрів. Вакантними поки залишаються посади очільника Міністерства закордонних справ та Міноборони. "За" проголосували 264 нардепи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

В українському уряді нові міністри

Таким чином парламент призначив:

  • Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра енергетики України;
  • Бережну Тетяну Василівну на посаду Віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – Міністра культури України;
  • Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Безгіна Віталія Юрійовича на посаду Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
  • Бідного Матвія Вікторовича на посаду Міністра молоді та спорту України;
  • Бутенка Андрія Петровича на посаду Міністра освіти і науки України;
  • Вигівського Івана Михайловича на посаду Міністра внутрішніх справ України;
  • Висоцького Тараса Миколайовича на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України;
  • Калашника Миколи Володимировича на посаду Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
  • Кіма Віталія Олександровича на посаду Міністра у справах ветеранів України
  • Кравченка Олександра Сергійовича на посаду Міністра економіки та довкілля України;
  • Ляшка Віктора Кириловича на посаду Міністра охорони здоров’я України;
  • Марченка Сергія Михайловича на посаду Міністра фінансів України;
  • Маслова Дениса Вячеславовича на посаду Міністра юстиції України;
  • Улютіна Дениса Валерійовича на посаду Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Ферчук Оксану Віталіївну на посаду Міністра цифрової трансформації України. 

Додамо, що кандидатури на посади глав МЗС та Міноборони голосують окремо, оскільки їх подає не прем’єр-міністр, а президент.

Водночас Віталій Безгін та Денис Маслов склали депутатські мандати, оскільки вони входили до складу парламенту.

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