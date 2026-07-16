Нардеп Потураєв складає мандат

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Іванна Чайка редактор політичних новин

Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв складає депутатський мандат. Він попросив Верховну Раду розглянути це питання невідкладно. Парламентар наразі є головою Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

"Я подав заяву про складання з себе повноважень народного депутата. Просив би це розглянути колег у Верховній Раді за можливістю так само невідкладно, як вони розглядають й інші рішення, через які я змушений був прийняти для себе таке рішення", – сказав він.

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