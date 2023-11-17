Лідери Китаю та Японії вперше за рік провели прямі переговори — про що домовились

Президент Китаю Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Фото: Reuters

Президент Китаю Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час своїх перших особистих переговорів за рік взяли на себе зобов’язання розвивати взаємовигідні відносини між їхніми країнами. Це свідчить про те, що дві найбільші економіки Азії прагнуть залагодити напружені відносини.

Про це повідомляє Reuters.

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Лідери Японії і Китаю провели переговори

Лідери двох країн обговорили заборону в Китаї японських морепродуктів і резонансну справу японського бізнесмена, затриманого в Китаї, під час годинних переговорів на полях саміту АТЕС у Сан-Франциско в четвер увечері.

Також очыльники Китаю і Японії заявили, що їх країни повинні "зосередитися на спільних інтересах" і підтвердити свої "стратегічні відносини взаємної вигоди та надати їм нового значення".

Відносини Японії та Китаю

У спільній заяві 2008 року Японія та Китай погодилися підтримувати "взаємовигідні відносини, засновані на спільних стратегічних інтересах", покликаних забезпечити частий обмін між лідерами з таких питань, як безпека.

Але в останні роки взаємовідносини між ними стали більш напруженими, оскільки історичні суперники конфліктували через низку питань, таких як територіальні суперечки, торгова напруженість і Тайвань, який Пекін вважає китайською територією.

Кішіда заявив, що обидві сторони підтвердили свою відданість відносинам у коментарях для преси після переговорів.

"Ми поділилися спільною думкою, що продовжуватимемо тісно спілкуватися на різних рівнях, у тому числі на рівні керівництва", — сказав Кішіда.

Нагадаємо, лідери форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва з 21 члена перебувають у Сан-Франциско на 30-му саміті з 15 по 17 листопада.

Раніше ми розповідали, що в Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що перемовини президента США Джо Байдена та держсекретаря компартії Китаю Сі Цзіньпіня не змінять позицію по війні в Україні. Країна наполягатиме на припиненні вогню обома супротивними сторонами.

Нагадуємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував зустріч президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна. Він заявив, що вона викликає "обережний оптимізм".