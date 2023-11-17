Лидеры Китая и Японии впервые за год провели прямые переговоры — о чем договорились

Президент Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: Reuters

Президент Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время своих первых личных переговоров за год обязались развивать взаимовыгодные отношения между их странами. Это свидетельствует о том, что две крупнейшие экономики Азии стремятся уладить напряженные отношения.

Об этом сообщает Reuters.

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Лидеры двух стран обсудили запрет в Китае японских морепродуктов и резонансное дело японского бизнесмена, задержанного в Китае, в ходе переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско в четверг вечером.

Также руководители Китая и Японии заявили, что их страны должны "сосредоточиться на общих интересах" и подтвердить свои "стратегические отношения взаимной выгоды и придать им новое значение".

Отношения Японии и Китая

В совместном заявлении 2008 года Япония и Китай согласились поддерживать "взаимные выгоды, основанные на общих стратегических интересах", призванных обеспечить частый обмен между лидерами по таким вопросам, как безопасность.

Но в последние годы взаимоотношения между ними стали более напряженными, поскольку исторические соперники конфликтовали из-за ряда вопросов, таких как территориальные споры, торговая напряженность и Тайвань, который Пекин считает китайской территорией.

Кисида заявил, что обе стороны подтвердили свою приверженность отношениям в комментариях для печати после переговоров.

"Мы поделились общим мнением, что будем продолжать тесно общаться на разных уровнях, в том числе на уровне руководства", — сказал Кишида.

Напомним, лидеры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с 21 членом находятся в Сан-Франциско на 30-м саммите с 15 по 17 ноября.

Ранее мы рассказывали, что в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что переговоры президента США Джо Байдена и госсекретаря компартии Китая Си Цзиньпиня не изменят позиции по войне в Украине. Страна будет настаивать на прекращении огня обеими противными сторонами.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал встречу президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Он заявил, что она вызывает "осторожный оптимизм".